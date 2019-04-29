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Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

Астрологический прогноз на 29 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:45
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: freepik.com

Овен

Для того чтобы успешно справиться со всеми делами, как можно четче спланируйте свое время. Приучив себя к порядку, вы сможете действовать более оперативно.

Телец

Не надейтесь на удачу или неожиданную возможность избежать работы. День окажется более чем загруженным. Однако вам по плечу со всем этим справиться.

Близнецы

Не обращайте внимания на мелкие каверзы. Если очень хочется — подшутите над своим обидчиком, но по-доброму. Сейчас не самое удачное время портить отношения с коллегами.

Рак

Сегодня благоприятный день для дел, связанных с финансами. Вы можете получить прибыль, ведь все происходящее явно будет способствовать вашему успеху. Не упускайте свой шанс.

Лев

Готовьтесь к решению старых проблем, которые вы отложили в долгий ящик. Дальше тянуть некуда. Если понимаете, что одному не справиться – просите о помощи и как можно скорее.

Дева

Сегодня вам не придется засиживаться на работе дольше обычного, даже если вы очень захотите. Придется идти домой и приступать к выполнению других, не менее важных – семейных обязанностей.

Весы

Старайтесь сегодня давать как можно более четкие формулировки, если хотите чтобы ваши просьбы были выполнены. Из-за недопонимания могут возникнуть серьезные неприятности.

Скорпион

Будьте готовы к активным действиям. Как только поймете, что время подходящее – приступайте незамедлительно. От вашей резвости нынче зависит успех завтра.

Стрелец

Можете позволить себе пойти на риск. Это вам как минимум не повредит. Однако ставить на кон вам следует лишь то, чем вы действительно имеете право распоряжаться.

Козерог

Сегодня вы будете просто блистать недюжинными знаниями в той области, в которой вы работаете. Не стоит задевать чужое самолюбие, кто-то может оказаться уязвленным вашей самоуверенностью, а это – прямой путь конфликту.

Водолей

Если сейчас на работе что-то не ладится, не стоит расстраиваться по этому поводу. Наверняка черная полоса скоро закончится и ваша жизнь снова заиграет яркими красками.

Рыбы

Не вступайте в конфликты с окружающими. Постарайтесь быть спокойным и рассудительным, даже если это для вас окажется весьма непростой задачей.

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знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
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