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Гороскоп на сегодня: у Скорпионов финансовый успех, а Тельцам не стоит принимать решения

Астрологический прогноз на 9 апреля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Вчера, 07:18
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Надежды на то, что кто-то разделит ваше негодование и примет вашу сторону в конфликте, не оправдаются, а вы рискуете приобрести репутацию сплетника.

Телец

Все важные решения лучше отложить на несколько дней. Сомнения вынудят вас беспокоиться о правильности выбора, а это точно не пойдет на пользу делу.

Близнецы

Вы будете невероятно предприимчивы, уверены в себе, спокойны и терпеливы. Поэтому сегодня и в последующие дни деньги сами будут плыть к вам в руки!

Рак

Кто-то из вашего окружения будет слишком настойчивым, его действия, кажется, доведут вас до белого каления. Держите себя в руках, раздражаться нельзя.

Лев

Если вы неспособны на резкие перемены, которые вам сулят звезды, то хоть на какое-то новшество согласитесь и убедитесь, что изменения вам на пользу.

Дева

Разговоры о деньгах сегодня лучше не поднимать. Будут более благоприятные для этого дни, а пока запасайтесь аргументами, они вам пригодятся.

Весы

Не торопитесь приступать к работе — сперва обдумайте детали, ведь дело, которым вы заняты, не такое уж легкое, как кажется на первый взгляд.

Скорпион

Сегодня звезды прогнозируют успех в делах, связанных с финансами. Вы найдете достойный выход из затруднительного материального положения.

Стрелец

В риторике вам не будет равных. И что особенно приятно, если вы сумеете найти подходящую аудиторию, ваше выступление принесет ощутимые результаты.

Козерог

Смотрите на все проще и перестаньте заводиться по любому поводу. Научитесь наконец замечать положительные моменты, которые есть в вашей жизни.

Водолей

Забудьте обо всем, что мешает вам полноценно работать. Для начала выполните взятые на себя обязательства, а затем можете заняться личными делами.

Рыбы

В этот день вас ждет разочарование в работе. Вполне возможно, оно будет эпизодическим, вызванным плохим настроением. Все наладится.

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