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Гороскоп на сегодня: у Стрельцов очень активный день, а Водолеи могут получить премию

Астрологический прогноз на 27 марта для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:16
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: freepik.com

Овен

Хотите вы того или нет, но сегодня придется указывать коллегам на их ошибки. Пока они не будут исправлены, никто из вас не сможет продвинуться дальше.

Телец

Будьте предельно внимательны, сегодня не исключены досадные ошибки, которые могут испортить вам не только настроение. Постарайтесь не допустить их.

Близнецы

С делами нужно разбираться быстро, но качественно. Сегодня как раз такой день, когда у вас все должно получиться по высшему разряду.

Рак

Научитесь грамотно управлять людьми. Будьте приветливее с подчиненными, немного лести поможет вам сдвинуть дело с мертвой точки.

Лев

Шеф доверит вам некое важное и ответственное дело. Если вы уверенны в том, что справитесь со своими новыми обязанностями — приступайте к их выполнению.

Дева

Свободный полет фантазии — это замечательно, однако он может помешать вам реально смотреть на вещи и принимать взвешенные решения.

Весы

Нынешний день вы проведете в томительном ожидании чьего-то крайне важного для вас решения. Найдите себе какое-то занятие, и день пройдет быстрее.

Скорпион

Будьте решительнее, ведь судьба нечасто разбрасывается своими дарами. Пользуйтесь всеми возможностями, которые окажутся на вашем пути.

Стрелец

У вас давно не было настолько активных дней, как сегодня. Используйте все шансы, которые сами идут к вам в руки. Кто знает, когда вам еще так повезет.

Козерог

Все важные решения, переговоры и подписание бумаг лучше отложить на завтра. А сегодня стоит детально изучить все дела, чтобы избежать ошибок.

Водолей

Нынче вы можете получить премию или прибавку к зарплате. Постарайтесь не потратить все за один день, лучше отложите на нечто действительно нужное.

Рыбы

Плохое самочувствие заставит вас работать на пределе сил и возможностей. Но сегодня очень важно разобраться с делами, а после — берите выходной.

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Источник: Сегодня
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