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Гороскоп на сегодня: у Стрельцов возможны новые знакомства, а Девам не стоит доверять на слово

Астрологический прогноз на 22 января для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 04:44
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня

Овен

Вряд ли происходящее будет вас радовать, поскольку оно отличается от вашего понимания правильности. Придется просто пережить этот день.

Телец

В начале дня возможны проблемы в сфере человеческих взаимоотношений. Постарайтесь не вляпаться в интригу — иначе неприятностей не избежать.

Близнецы

Техника может подвести в самый неподходящий и неожиданный момент, поэтому у вас обязательно должен быть запасной вариант решения проблем.

Рак

Пока обстановка вокруг не стабилизируется, вам лучше не демонстрировать свои амбиции. У вас еще будет шанс проявить себя и получить то, что желаете.

Лев

Новое знакомство может перерасти в нечто большее, чем предполагаете. Не суетитесь, тогда вы сможете построить надежные и гармоничные отношения.

Дева

Никому не доверяйте на слово, тщательно проверяйте информацию, особенно это касается деловых предложений, они могут быть весьма обманчивы.

Весы

Любая мелочь будет способна сбить ваш трудовой настрой и заставить растеряться или расслабиться. Не поддавайтесь, ведь цель уже близка!

Скорпион

Не проецируйте семейные проблемы на работу. Оставьте их для дома, а пока займитесь текущими служебными делами, они помогут вам отвлечься.

Стрелец

Сегодня возможны новые знакомства с достаточно необычными людьми. Только не спешите принимать их точку зрения, пока не выясните все детали.

Козерог

Идея коллег может стать для вас находкой. Особенно если вы правильно ею воспользуетесь и принесете неоспоримую пользу вашей фирме.

Водолей

Есть люди в вашем окружении, которые заслуживают критику, но не все, и иногда ради сохранения эффективности команды можно и промолчать.

Рыбы

Прежде чем принимать окончательное решение относительно работы — взвесьте все за и против еще раз, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

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Источник: Сегодня
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