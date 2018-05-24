Гороскоп на сегодня: у Стрельцов закончилась полоса неудач, а Рыбам нужно чаще выходить на улицу

Гороскоп на сегодня, 25 мая, дял всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня

Овен

Не следует проводить слишком много времени в обществе коллег за неформальными беседами. Результатом может стать пропущенный срок сдачи проекта.

Телец

В этот день вам не следует переоценивать свои возможности. Да, вы человек сильный и талантливый, однако даже ваши возможности не безграничны.

Близнецы

Вам необходимо найти новое увлечение, тогда изменится жизненный настрой и желание поработать и покорять новые вершины сразу же появится.

Рак

Не торопитесь с выводами — первое, что придет вам в голову, вряд ли будет удачной мыслью. Будьте внимательны к мелочам, тогда добьетесь успеха в делах.

Лев

Не падайте духом, что бы ни случилось. Верьте в свои силы, не позволяйте трудностям сломить вас, сейчас вы не имеете права отступить от намеченной цели!

Дева

Сегодня вам придется примерить на себя роль учителя. Постарайтесь объяснить людям, чего вы хотите, и будьте уверены — вас услышат и поймут.

Весы

Вам сегодня помимо своих основных обязанностей придется заняться еще и обучением преемников. Ведь в ближайшее время вас ждет новая должность.

Скорпион

Сегодня многое будет зависеть от скорости вашей реакции и вашего умения балансировать на краю пропасти. Удержитесь — и весь мир будет у ваших ног.

Стрелец

Полоса неудач наконец-то осталась в прошлом! Теперь осталось только самого себя убедить в грядущем успехе и сделать то, чего не решались осуществить.

Козерог

В этот день вам предстоит поработать, но совсем немножко: буквально решить две-три небольших проблемы, накопившиеся за неделю.

Водолей

Сегодня звезды не советуют принимать близко к сердцу все то, что вам скажет ваш начальник. В ближайшие дни он изменит свое мнение в вашу пользу.

Рыбы

Звезды рекомендуют вам почаще выходить на улицу. Именно под воздействием свежего воздуха вам в голову придут самые замечательные идеи.