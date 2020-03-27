Гороскоп на сегодня: у Тельцов – благоприятный день, а Близнецам – нужно избегать стресса

Астрологический прогноз на 27 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Овна

Сегодня удачный день для любого проявления чувств – говорите о них, проявляйте их. А вот с работой – будьте поаккуратней с нечестными работодателями и теми, кто хочет зарабатывать нечестным путем. С этим могут возникнуть проблемы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Тельца

Благоприятный день, чтобы заняться своим внутренним миром и привести чувства в порядок. Обрести гармонию получится, если сможете сконцентрироваться на том, что вам необходимо и чего вы на самом деле хотите. С рабочими вопросами сейчас лучше повременить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня максимально избегать стресса и контролировать свое эмоциональное состояние. Вопросы, касающиеся работы, будут решаться легко и просто – можете планировать их в первой половине дня. А во второй – устройте свидание.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Рака

Рабочие вопросы будут возникать один за другим, решить их вам не составит труда, если сможете сконцентрироваться на главном. Постарайтесь не принимать поспешных решений, а составление договоров и заключение сделок – перенести на другой день. Вечер посвятите себе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Льва

Сейчас у вас начинается период активных действий в рабочих делах. Вы легко можете обсудить с начальством вопрос, который вас беспокоит, а коллеги с радостью поддержат вас в различных начинаниях. Избегайте стресса и старайтесь не перетруждаться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Девы

Можете получить сегодня заманчивое предложение, которое будет касаться профессиональной деятельности и творчества. Вечер посвятите любимому человеку и чтобы избежать конфликта, постарайтесь не перебивать его.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Весов

Вы сегодня будете полны сил и энергии, а желание покорить весь мир и вовсе заставит вас действовать. Будьте смелее и увереннее в себе – вы и правда достойны лучшего. Вечер обязательно уделите себе и своему здоровью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Скорпиона

Избегайте конфликтов, споров и различных ссор на работе, а также в личных отношениях – потом будет тяжело помириться. Старайтесь контролировать свои эмоции и слова, тогда сможете пережить день спокойно. Вечером займитесь планированием на ближайшие полгода.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам просто необходимы положительные эмоции. Поэтому избегайте негативно настроенных людей и старайтесь больше времени уделять своим желаниям. Вечер – ваше время.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Козерога

Сегодня вас ждут приятные встречи, предложения, знакомства и даже свидания. Вы будете иметь успех у противоположного пола, но старайтесь не терять головы. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях, иначе ссор вам не избежать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вы будете очень эмоциональны, поэтому важно контролировать свои слова и действия. Будьте осторожны с новыми знакомыми – не доверяйте им своих секретов. Направьте свое внимание на себя и ваших близких людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 марта 2020 года, для Рыб

У вас начинается благоприятный период, когда все будет получатся и в профессиональной деятельности, и в делах романтичных. Кого-то ждут новые знакомства, повышение в должности и существенное увеличение дохода. Можете также порадовать себя приятной покупкой.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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