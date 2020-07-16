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Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Сегодня, 05:38

Астрологический прогноз на 16 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 16 июля 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Овна

Старайтесь сейчас не загадывать каких-то важных дел – пускай все идет своим чередом. Главное, что вам сегодня действительно необходимо сделать, так это уделить время себе. Занимайтесь только теми делами, которые приносят вам удовольствие и не перетруждайтесь физически.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Тельца

Вас ожидает насыщенный день, когда каждый час вашего времени будет распланирован различными встречами, делами и переговорами. У вас появится возможность проявить себя и доказать всем, что вы способны на многое.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Близнецов

Постарайтесь сегодня заняться планированием дел на ближайшие полгода. Это поможет вам лучше спланировать свои проекты и ничего важного не упустить. Полезно будет также заняться физкультурой на свежем воздухе.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Рака

Используйте свои силы в правильном направлении, ведь сейчас у вас могут появиться проблемы в любовной сфере. Если не затягивать с их решением – результат будет лучше. Старайтесь избегать сегодня ссор и выяснения отношений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Льва

Старайтесь не заниматься сегодня делами, которые требуют от вас больших физических или эмоциональных затрат. День подходит для новых знакомств и романтических увлечений. Поэтому постарайтесь найти сегодня время не только для решения рабочих вопросов, но и для любви.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Девы

Сегодняшний день идеально подходит для поездок и ведения переговоров. Если не будете сидеть сложа руки, то день пролетит быстро, но очень насыщенно и продуктивно. Когда справитесь со всем, что запланировали – порадуйте себя приятной процедурой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вы можете быть втянуты в конфликтную ситуацию, поэтому постарайтесь как можно быстрее от этого уйти. А если не получится, то займите нейтральную позицию, так как из-за недоразумений вы можете начать совершать ошибки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь ставить перед собой только конкретные цели и двигаться к их исполнению. Избегайте поспешных решений и лучше берите время на размышления. Вы сможете принять верное решение только тогда, когда вас перестанут беспокоить и подгонять.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день стоит провести активно и продуктивно. А для этого необходимо обязательно написать план важных дел и ни в коем случае не сидеть сложа руки. Уделите больше внимания своим близким людям и наполните свой день приятными эмоциями.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Козерога

Все что новое, необычное и пока неизведанное вас сегодня будет очень интересовать и привлекать. Не отказывайте себе в этом – добивайтесь того, чего хотите. Если вас попросят о помощи – не отказывайте. Вечер уделите себе и своим желаниям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня заняться вопросами профессиональными. Вам очень повезет в этом и вы сможете здорово преуспеть. Поэтому собеседование, встреча с клиентами или переговоры будут иметь большой успех. Главное – будьте активнее и целеустремленнее, тогда получите хороший результат.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года, для Рыбы

Сейчас вы будете полны энергии и сил для достижения больших вершин. Вы смело можете браться за дела любой сложности – все будет реализовано по полной программе. Заключение сделок, подписание договоров и прием на работу – все это смело можете сегодня делать и рассчитывать на успех.

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Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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