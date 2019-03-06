Гороскоп на сегодня: у Тельцов хороший день для знакомств, а Ракам не стоит давать волю эмоциям

Астрологический прогноз на 6 марта для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pixabay

Овен

Сегодня, помимо основных обязанностей, придется заняться обучением персонала. И помните, вы тоже начинали с нуля, поэтому будьте добрее к людям.

Телец

Хороший день для знакомств. Однако не слишком увлекайтесь мимолетными приятелями, проверенные временем друзья всегда лучше!

Близнецы

События вокруг вас развиваются стремительно, но из-за неприятной мелочи вы можете расстроиться и потерять всякий интерес к происходящему. И зря!

Рак

Столь насыщенные дни, как нынешний, встречаются не так уж часто. Не давайте волю эмоциям, ваша непоколебимость — залог успеха.

Лев

Неправильные выводы могут быть сделаны из всего. Не торопитесь сегодня с принятием каких бы то ни было решений — как делового, так и личного характера.

Дева

Вам необходимо собраться с мыслями и силами и показать все свои лучшие качества, это поспособствует вашему продвижению по служебной лестнице.

Весы

Нынешний день будет весьма напряженным. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы хотя бы на небольшой перерыв время осталось.

Скорпион

Желание трудиться появится у вас неожиданно как для вас, так и для окружающих. Возможно, оно станет последствием какого-то приятного события.

Стрелец

Сегодня вам предстоит бороться со своими комплексами. Начните с самого простого, а затем посмотрите по ситуации, как действовать дальше.

Козерог

Терпение вам пригодится как никогда. Если вы не сдержитесь-таки и сорветесь, рабочая неделя получится куда труднее, чем можно было представить.

Водолей

Для вас наступает весьма благоприятный период. Если вы сейчас воспользуетесь шансом, то можете добиться желаемых результатов за короткий срок.

Рыбы

Будьте осторожны с финансовыми документами. Прочитайте несколько раз, и если все еще сомневаетесь — лучше пока не подписывать.

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