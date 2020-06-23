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Гороскоп на сегодня: у Тельцов и Раков удачный период на работе

Сегодня, 05:15

Астрологический прогноз на 22 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 23 июня 2020 года. Постарайтесь выложиться на полную, если хотите получить хороший результат. Физические упражнения и духовные практики будут сегодня как никогда уместны.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Овна

Сегодняшний день на работе пройдет не так активно, как вы это планировали, но не менее продуктивно. Главное – запишите все ваши дела на день и действуйте строго по плану, тогда точно ничего не упустите.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Тельца

Вас ждет хороший период для решения рабочих дел и встреч с друзьями. Первому уделите время в первой половине дня, а вот друзьям – вторую. Вас это здорово будет мотивировать на активные действия и вдохновлять на новые свершения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Близнецов

Можете сегодня быть не очень работоспособными и продуктивными. Но не стоит отчаиваться – это период временный и требует от вас лишь немного терпения. Вторую половину дня уделите духовным практикам – это пойдет вам на пользу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Рака

Сегодня сможете добиться хороших результатов в решении рабочих дел. Главное – не торопить события и действовать согласно плану. Решать свои вопросы лучше в одиночку – во-первых, вам это под силу, а во-вторых – потом не нужно будет делить свои успехи с кем-то.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Льва

Не стоит сегодня брать слишком много инициативы и ответственности – можете быстро выдохнуться. Лучше уделит больше времени себе и своим желаниям. Поймите, что доставляет вам радость и займитесь этим.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Девы

Сейчас лучше избегать флирта и романтики на работе, ведь совместить это с работой не получится. Служебные романы оставьте на потом, сегодня лучше сконцентрируйтесь на рабочих обязанностях. Не бойтесь спрашивать совет у других людей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Весов

Сегодняшний день важно заполнить делами, которые принесут вам быстрый результат. Так вы сможете получить хорошее настроение и доход. Вечер уделите любимому человеку – ему это сейчас необходимо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Скорпиона

Сегодня не стоит перегружать себя делами, которые требуют от вас больших физических затрат. Не давайте никому обещаний, если не в силах их выполнить и будьте аккуратны с малознакомыми людьми. Вечер проведите в уединении.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Стрельца

Деловое общение, заключение контрактов, командировки – все это будет иметь успех. Но только при одном условии – всю поступающую информацию вы будете тщательно перепроверять. Постарайтесь расслабиться вечером в хорошей компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Козерога

Вас ждет сегодня интересный и насыщенный день. Но вот слишком активных действий в делах рабочих лучше не предпринимать. Запланируйте себе приятную встречу на вечер – это поможет здорово расслабиться после активного дня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня быть более активным в решении рабочих дел. Проявляйте инициативу, подключайте обаяние и вперед к завоеванию мира. Старайтесь избегать ссор и выяснения отношений с любимым человеком – ему сейчас необходима ваша ласка и любовь.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет успешный день для общения, решения рабочих дел и установления контактов. Старайтесь не загонять себя работой, уделите время и своим близким. А вечер обязательно оставьте для себя.

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Источник: Сегодня
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