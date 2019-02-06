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Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Астрологический прогноз на 6 февраля для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 04:02
Гороскоп на сегодня Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня
Фото: pixabay

Овен

Даже если сегодня вы ляпнете что-то, не подумав, не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы, что не может не радовать.

Телец

Вас ждет приятный, гармоничный и продуктивный день, вы сможете решить те вопросы, над которыми долго бились, силясь найти самое выгодное решение.

Близнецы

Деловые переговоры, начатые в этот день, скорее всего, затянутся на довольно длительный срок, зато результатами вы явно останетесь довольны.

Рак

Множество насущных проблем вам придется сегодня решить, поэтому берите отгул, ведь до служебных обязанностей вам вряд ли удастся добраться.

Лев

Вряд ли вам когда-либо больше хотелось бросить все и уйти с работы. Однако делать этого нельзя категорически, иначе карьера может пойти прахом.

Дева

Постарайтесь не перекладывать служебные обязанности на чужие плечи, при неблагоприятном развитии ситуации вы можете испортить отношения с коллегами.

Весы

Есть вероятность, что вы сегодня чего-то лишитесь. Постарайтесь справиться с ситуацией без серьезных потерь, особое внимание уделите работе.

Скорпион

Поговорите с шефом о том объеме работы, который он вам дает. Нужно либо добиться повышения зарплаты, либо разделить работу между коллегами.

Стрелец

Соблюдайте осторожность и не хватайтесь за все дела подряд. Пока не разберетесь со старым грузом проблем, не спешите взваливать на себя новый.

Козерог

Чем дольше вы просидите в офисе, тем меньше времени у вас останется на решение крайне важных проблем, связанных с вашей личной жизнью.

Водолей

Вас ожидает новый проект, который принесет не только денежное вознаграждение. Вы настолько увлечетесь этим занятием, что забудете о проблемах.

Рыбы

Не делитесь обязанностями с коллегами. Иначе шеф переложит их на людей, которые точно с ними справятся, что негативно отразится на вашей зарплате.

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Источник: Сегодня
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