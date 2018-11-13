Гороскоп на сегодня: у Тельцов удачный период, а Рыб ожидает важная встреча

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 13 ноября. Фото: pixabay

Овен

Ради вероятной выгоды в будущем нынче придется отложить в сторону текущие дела. Но перед этим нужно убедить шефа в том, что вы действуете правильно.

Телец

В вашей жизни наступает удачный период. Вы из всего сумеете извлечь выгоду для себя, так что трудовым успехам можно только позавидовать!

Близнецы

Будьте аккуратны в расходах: если у вас появились деньги, это не значит, что нужно потратить все и сразу. Лучше отложить на нечто действительно важное.

Рак

День обещает быть спокойным. А что касается ярких впечатлений, их вы сможете получить вечером, если примете приглашение, которое вам сегодня сделают.

Лев

Благоприятный день для тех, чья работа связана с недвижимостью. Но действовать придется быстро, чтобы не прозевать очень интересную сделку.

Дева

Больше общайтесь, сегодня это даст вам шанс найти весьма ценного клиента, который принесет компании хорошую прибыль от заключенной сделки.

Весы

Ваше финансовое положение стабильно, так что сегодня сможете позволить купить то, о чем так долго мечтали, но постоянно себе отказывали.

Скорпион

День благоприятен для совершения крупных покупок. Именно сегодня вы сможете приобрести то, что давно хотели, причем с хорошей скидкой.

Стрелец

Сегодня необходимо составить план действий на ближайшую рабочую неделю. Без четкого распорядка справиться с обязанностями будет нелегко.

Козерог

Не отказывайте тем, кто предложил вам сотрудничество: возможно, это именно то предложение, от которого будет зависеть процветание вашего дела.

Водолей

Не вмешивайтесь в дела коллег, они и без вашей помощи справятся. Направьте все усилия на выполнение своих трудовых обязанностей.

Рыбы

Нынче предстоит очень важная встреча, которая может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Покажите себя с наиболее выгодной позиции.