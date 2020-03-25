Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: у Водолеев – перепад настроения, а Рыбам нужно все тщательно обдумывать

Астрологический прогноз на 25 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:39

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Овна

Дисциплина и внимательность сегодня вам будут просто необходимы. Несмотря на медленный темп, к своей цели вы будете двигаться правильным путем. Постарайтесь не подписывать сегодня важных бумаг и новых договоров. Вечер проведите наедине со своими мыслями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Тельца

Постарайтесь сегодня немного сбавить темпы своей рабочей деятельности и побудьте в уединении. Вам важно привести мысли в порядок и прописать цели на ближайшие полгода. В отношениях с любимым человеком старайтесь сохранять мир.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Близнецов

Старайтесь обходить стороной любые преграды и не обращать внимания на завистников. Никому ничего не доказывайте, а дальше продолжайте двигаться в своем направлении и своем темпе. У вас все получится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Рака

Планируйте на сегодня как можно больше дел – есть большие шансы, что все исполниться. Рабочие дела будут решаться быстро и в вашу пользу, а дела любовные – подарят много приятных эмоций и улучшат настроение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Льва

Сегодня не стоит спешить с принятием важных решений. Творческий подход в работе поможет избежать рутины и подарит хорошее настроение. Но эмоции сегодня контролировать все же придется.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Девы

У вас сегодня могут появится новые перспективы в рабочих делах, для чего нужно будет проявить инициативу. Это произведет хорошее впечатление на вашего работодателя или партнеров. Максимально избегайте сегодня конфликтов и споров.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вам категорически запрещено переутомляться и нагружать себя физическими занятиями. Постарайтесь день провести спокойно и наедине со своими мыслями. Помечтайте, планируйте, помедитируйте – все пойдет вам на пользу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня день будет довольно напряженным, поэтому нужно отказаться от серьезных дел, переговоров и сделок. Старайтесь ничего и никому не обещать – тяжело будет воплотить это в жизнь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Стрельца

Вас сегодня ждет удачный день, когда будет спориться любое дело, вас будут боготворить ваши любимые люди и ценить семья. Насладитесь этими приятными чувствами и уделите время своим домочадцам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Козерога

Больших перемен сегодня в вашей жизни точно ждать не стоит – все будет стабильно. Но все же, нужно быть более внимательными к окружающим людям. Вечером стоит уделить время себе и своим хобби.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас настроение будет меняться очень часто и без каких-либо на то причин. Постарайтесь контролировать эмоции, от чего и ваши действия будут под контролем. Вечер, проведенный в компании любимого человека, зарядит вас положительными эмоциями.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, для Рыб

Перед тем как принять какое-то важное решение, постарайтесь сначала все обдумать. Сегодня категорически запрещено принимать решение, если вы в чем-то неуверенны. Позаботьтесь о своем здоровье.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на неделю 22—28 марта: все знаки зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 22—28 марта: все знаки зодиака Когда Украина справится с коронавирусом: ответ экстрасенса и астролога Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом

Популярные статьи

Вчера, 16:48Fun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Вчера, 16:40Events

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 13:19Wellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаШоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

23 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

23 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

23 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

23 мартаFun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

23 мартаFun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Пирог из слоеного теста с сыром: рецепт с фото пошагово
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
«Холостяк» України відзначив 40-річні: як змінився Чмерковський
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Як зараз виглядає головна конкурентка Лариси Доліної Ірина Отієва
Як зараз виглядає головна конкурентка Лариси Доліної Ірина Отієва
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Котлеты из рыбных консервов с рисом: будете в восторге
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом
Донька Полякової Маша вперше показала романтику з бойфрендом