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Гороскоп на сегодня: у Водолеев сложный день, а Весам нужно избавиться от негативных мыслей

Астрологический прогноз на 18 января для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:00
Гороскоп на 18 января
Гороскоп на 18 января
Фото: Pixabay

Овен

Чтобы быть успешным, необходимо отгородить себя от негативных эмоций, не позволять кому-то отравлять вам жизнь и усердно трудиться.

Телец

Вам необходимо успеть завершить главные этапы трудовой деятельности и уже потом задумываться об оформлении, презентации и форме подачи.

Близнецы

В этот день обязательно нужно найти время для родных. Откажитесь от всех мероприятий, чтобы уделить время людям, которые больше всего в вас нуждаются.

Рак

Никакая утечка информации не сможет повредить ни вам, ни дорогим вам людям, ни вашему делу. Но это не значит, что вы должны всем рассказывать о свои планах.

Лев

Для успешного ведения дел вам необходимо взаимодействовать с окружающими вас людьми. Тогда результат превзойдет самые смелые ожидания.

Дева

Сегодня вам предстоит сделать значительный вклад в историю вашей фирмы. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш труд принес положительный результат.

Весы

С этого дня вам необходимо начать избавляться от негативных мыслей, тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились.

Скорпион

Не нужно идти на поводу у своих коллег, у каждого из вас свой путь и цели. Поэтому вы должны действовать в своих интересах, но не переча интересам компании.

Стрелец

Тщательно проверяйте все документы и никогда ничего не подписывайте, пока не прочтете. Это поможет вам избежать серьезных проблем.

Козерог

Сегодня настало время сбавить обороты и не так рьяно браться за работу, тем более если к вам она относится косвенно. Позвольте себе немножко полениться.

Водолей

Сегодня вам предстоит долгий и сложный день. Придется самостоятельно планировать и разбираться в рабочих вопросах. Что окажется весьма непросто.

Рыбы

Если вы видите, что отношения с партнерами по бизнесу изжили себя — значит, пришло время разорвать их и заняться поиском новых компаньонов.

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Источник: Сегодня
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