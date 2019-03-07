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Гороскоп на сегодня: удача на стороне Близнецов, а Водолеям не стоит соглашаться на дополнительную работу

Астрологический прогноз на 7 марта для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 11:48
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pixabay

Овен

Любой риск неблагоприятно скажется на вашей трудовой деятельности. Сейчас не самое удачное время для авантюр и внедрения новых проектов.

Телец

Готовьтесь к грядущим переменам на службе: скорее всего, это будет связано с кадровой перестановкой. Покажите все, на что вы способны!

Близнецы

Нынешний день подходит для любых начинаний. Ничего не бойтесь, удача на вашей стороне, и коллеги вас поддерживают.

Рак

Чтобы справиться с навалившимся объемом работы, нужно перерас­пределить дела между сослуживцами.

Лев

Работы будет немного, а все оставшееся время смело можете посвятить личным делам, только осторожно, чтобы никто ничего не заметил.

Дева

Вам удастся уладить накалившуюся в коллективе обстановку. Правда придется проявить твердость характера и никому не давать поблажек.

Весы

Сегодня у вас появится превосходный шанс расширить сферу своего влияния. А значит, вскоре свободного времени станет еще меньше, нежели сейчас.

Скорпион

Все ваши проблемы сегодня решатся довольно быстро и легко, поэтому вечер окажется свободным, было бы неплохо провести его в приятной компании.

Стрелец

Если в коллективе возникли проблемы — самое время взять инициативу на себя и решить их с пользой для себя и окружающих.

Козерог

Будьте сдержаны в выборе выражений при общении с людьми, от которых вы чего-то хотите добиться.

Водолей

Не соглашайтесь на дополнительную работу, не обговорив с шефом заранее денежную компенсацию за ее выполнение.

Рыбы

Самое время показать все, на что вы способны. Немного творческого подхода — и вот уже банальный проект станет жемчужиной вашей деятельности.

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Источник: Сегодня
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