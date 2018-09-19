Гороскоп на сегодня: Весам нужно прислушаться к интуиции, а Скорпионам – ничего не бояться

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Овен

Сегодня вы будете успешны не только на службе, но и в личной жизни. Даже небольшие затруднения в делах не помешают глобальному прогрессу.

Телец

Удачный день для решения финансовых вопросов. Прозондируйте почву насчет дополнительного заработка, конечно, если вы в нем заинтересованы.

Близнецы

Благоприятная атмосфера в коллективе способствует поднятию работоспособности. Сегодня вы можете взять этот вопрос в свои руки и сплотить коллег.

Рак

Не отравляйте себе день, решайте проблемы по мере их поступления. И не придумывайте того, чего нет, пользуйтесь проверенной информацией.

Лев

Если вы давно желали реализовать свои амбиции — сегодня ваш день. Действовать придется настойчиво, но вежливо — тогда вы добьетесь желаемого.

Дева

Сегодня у вас появится необыкновенная жажда деятельности. Вы можете стать настоящим наказанием для окружающих, постарайтесь меньше их задевать.

Весы

Не слушайте советов, особенно от малознакомых людей и тех, кому вы не доверяете. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она не подведет.

Скорпион

Чем активнее вы проведете этот день, тем прибыльнее окажется ваша деятельность. Главное — ничего не бойтесь и твердо стойте на своем, не сворачивая с пути.

Стрелец

Кто-то чересчур злоупотребляет вашей добротой и отзывчивостью. Будьте готовы отказать тому, кто не хочет работать сам, постоянно требуя помощи.

Козерог

Удачный день, чтобы защитить свои права. Но знайте, что справедливость восторжествует, если пострадавшие не пожелают оставлять все, как есть.

Водолей

Сегодня у вас будет столько работы, что о личной жизни придется на некоторое время забыть. Хорошо, что этот период продлится недолго.

Рыбы

Прислушайтесь к советам ваших друзей. Вы зря считаете их такими уж некомпетентными, они тоже многое знают и умеют, и поддержат в любом начинании.