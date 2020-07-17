Гороскоп на сегодня: Весы будут терзать внутренние противоречия, а у Скорпиона – удачный период

Астрологический прогноз на 17 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 17 июля 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Овна

Сегодня сможете добиться хороших результатов в работе, поэтому не сидите сложа руки. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. Вечер обязательно проведите с семьей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Тельца

Вам удастся добиться хороших результатов на работе, главное применить свое творческое мышление и находить нестандартные методы решения привычных задач. День удачный для новых романтических знакомств. Старайтесь быть собой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Близнецов

Если душа требует перемен – не отказывайте себе в этом. Новая прическа, одежда, стиль – все будет удачно реализовано, главное не запрещайте себе это. Старайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Рака

Сегодня не стоит начинать никаких кардинальных изменений. Лучше сконцентрируйтесь на том, что вам нравится делать и что у вас хорошо получается. От общения с людьми, которые вызывают неприязнь, нужно отказаться – сейчас они для вас особенно опасны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Льва

Сегодня вам нельзя допускать ошибки в рабочих делах, поэтому не спишите с принятием решений. Избегайте конфликтов и не пытайтесь что-то кому-то доказать. Физические нагрузки должны быть умеренными, чтобы вы не переутомлялись.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Девы

Сегодня не стоит отвлекаться на мелочи, а лучше сосредоточиться на важных делах. У одиноких Дев будет возможность завести хорошие отношения и настроиться на романтический лад. Вечер проведите в приятной обстановке.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вас могут терзать внутренние противоречия. Воздержитесь от выяснения отношений с любимым человеком и семьей. И займитесь лучше тем, что у вас хорошо получается. Обязательно порадуйте себя чем-то приятным.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Скорпиона

Удачный период, который располагает к спокойной работе. Старайтесь сегодня ничего не предпринимать и не обещать, пока не будете уверены в том, что все это можете реализовать. Вечером постарайтесь восстановить силы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы будете полны сил и энергии, чтобы покорить мир. Старайтесь не переусердствовать и сделать ту работу, которую необходимо завершить в первую очередь. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Козерога

Хороший день для общения и установления деловых контактов. Смело можете отправляться в путешествие или хотя бы в гости. Идет благоприятный период для знакомств и романтических увлечений.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня обязательно займитесь планированием дел на ближайшие полгода. Возможно, вам предстоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут теплыми и романтичными – берегите их.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года, для Рыбы

Для вас начинается сейчас очень благоприятный период в рабочих делах. Сможете поставить перед собой конкретную задачу и добиться ее успешной реализации. Хорошо будет заняться делами, до которых не доходили руки.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться