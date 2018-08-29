Гороскоп на сегодня: Весы могут получить работу мечты, а Козерогам следует придержать язык

Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay.com

Овен

Было бы неплохо провести этот день за разговорами по душам с вашими коллегами или шефом, однако раскрывать все секреты все же не стоит.

Телец

Доверяй, но проверяй — таков девиз нынешнего дня. Наверняка коллеги что-то недоговаривают с целью вас дезинформировать. Будьте предельно внимательны.

Близнецы

В этот день стоит обсудить вопросы карьеры с человеком, мнение которого для вас очень ценно. Возможно, он поможет в продвижении по служебной лестнице.

Рак

Вы будете пребывать в великолепном настроении, и ничто не сможет его омрачить. Сегодня все возникшие проблемы окажутся незначительными.

Лев

Нынче вы будете способны продемонстрировать все самые лучшие качества. Отличный день для соискателей, можно найти выгодное предложение.

Дева

Не торопитесь, но и не слишком затягивайте работу. Вам нужно таким образом рассчитать, чтобы успеть все запланированное до конца рабочего дня.

Весы

Если вы решили устраиваться на работу, не мешкайте ни минуты: это ваш день. Вы сможете получить ту должность, о которой так долго мечтали.

Скорпион

Поскольку в офисе вам работать тесно и скучно, отправляйтесь на воздух, там вам придут свежие идеи, которые обязательно нужно воплотить в жизнь.

Стрелец

Сегодня вы будете способны проявить талант руководителя. Только вам хватит мудрости и терпения разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии.

Козерог

Нынче вы будете настолько язвительны, что коллеги не захотят продолжать общение. Иногда поток критики следует перекрывать ради всеобщего блага.

Водолей

Сегодня не стоит слишком много рассказывать вашим близким и любимым людям о работе. У вас достаточно отвлеченных тем, их и стоит обсудить.

Рыбы

Очень продуктивный день для вашей карьеры. Вам стоит немного подкорректировать свои методы работы. В остальном же все складывается удачно.