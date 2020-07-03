Гороскоп на сегодня: Весы полны энергии, а у Скорпионов – улучшение рабочих дел

Астрологический прогноз на 3 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 3 июля 2020 года. Хороший день с интересными событиями и встречами. Вас ждут новые знакомства и проекты, которые принесут успех и хорошее финансовое вознаграждение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Овна

Небольшие недоразумения не должны сбить вас с толку, старайтесь не опускать руки и верить в себя. Ищите позитив во всем – сейчас хорошее время для всего нового: общения, знакомств, получения знаний. Воспользуйтесь этим сполна.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Тельца

Не берите на себя больше ответственности, чем должны. Если что-то идет не так – лучше отложите это дело до лучших времен. А сегодня беритесь только за те дела, которые приносят вам удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Близнецов

Благоприятный день для занятий, которые вам нравятся. Они сейчас вам очень необходимы, чтобы восполнить свои силы и настроиться на новые свершения. Старайтесь больше отдыхать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Рака

Сегодня не стоит браться за новые договоры, контракты – лучше перенесите их на другой день. А в свободное время займитесь своим хобби, которое наполнит вас положительными эмоциями. Старайтесь как можно больше находиться на свежем воздухе.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Льва

Вы легко сможете добиться хороших результатов в рабочих делах, поэтому смело можете планировать различные переговоры и заключение сделок. Новые знакомства также перерастут в хорошие деловые контакты. Вечер уделите себе и своим увлечениям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Дев

Все, за что вы ни возьметесь, будет иметь успех. А поддержка близких и любимого человека будут прекрасным стимулом для достижения того самого успеха. Вечер уделите самым близким – совместный ужин или даже небольшая совместная поездка станут отличным вариантом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Весов

Бодрости и энергии вам не занимать. Именно они помогут вам справиться с любыми задачами. Поэтому смело можете браться за любые, даже самые сложные задачи – вам все сегодня по плечу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Скорпиона

Вы можете хорошо продвинуться вперед по карьерной лестнице, главное – не откладывайте дела на другой день, а решайте все быстро и эффективно. Старайтесь обойтись сегодня без сторонней помощи – у вас самих все получится.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Стрельца

Сегодня вы будете очень убедительными и сможете убедить в своей правоте кого угодно. У вас появятся новые перспективы, предложения – будет из чего выбрать. Не хватайтесь за все и сразу, выбирайте лучшее для себя. Вечер проведите в веселой компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Козерога

Не стоит планировать на сегодня никаких серьезных дел, потому что их решения у вас не будет. Лучше уделите время своему хобби или тому занятию, которое принесет положительные эмоции. Новые знакомства и романтические встречи порадуют вас и вдохновят.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день станет удачным для вашей профессии, вы сможете достичь больших результатов, если не будете сидеть сложа руки. Берите жизнь в свои руки, планируйте и добивайтесь своих целей. У вас непременно все получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 июля 2020 года, для Рыб

Сегодняшний день лучше провести в планах на будущее – распишите все четко и выделите приоритеты. Не доверяйте обещаниям – вас хотят ввести в заблуждение. Старайтесь не брать на себя чужие обязанности – занимайтесь своими делами.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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