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Гороскоп на сегодня: Водолея ждет удачный день, а Рыбы – будут в центре внимания

Астрологический прогноз на 14 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 06:32

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Овна

Сейчас у вас нелегкий период, когда нужно прикладывать максимум усилий, чтобы добиться результата. О легких деньгах забудьте. Больше времени проводите со своими близкими.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Тельца

Отличный период для предпринимателей, когда можно смело экспериментировать и пробовать что-то новое. Финансовый успех вам обеспечен.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Близнецов

Можете смело браться за любые дела и проводить важные переговоры. Если есть возможность – отправляйтесь в путешествие со своим любимым человеком. А если вы одиноки, то в поездке обязательно встретите своего человека.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Рака

Вы сейчас будете чувствовать себя всесильным и всемогущественным. Сможете достичь хороших результатов, если не будете отвлекаться. Вечером можете порадовать себя за потраченные силы приятной покупкой.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Льва

Сегодня высока вероятность поругаться с членом вашей же семьи и просить прощение придется именно вам. Постарайтесь контролировать эмоции и слова, чтобы максимально сгладить ситуацию.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Девы

Сегодня отличный день, чтобы улучшить свои профессиональные качества. Приложите немного усилий и сможете получить хороший результат. Главное – выделите для себя приоритетное задание, иначе можете отвлечься на что-то не существенное.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Весов

Хороший день, чтобы получить то, чего вы хотите. Это касается покупок, походов в какое-то заведение или заветную встречу с друзьями. Сегодня все в ваших руках. А если есть человек, который вам нравится – скажите ему о своих чувствах и получите взаимность.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Скорпиона

Если не лениться и не откладывать решение различных вопросов, то сможете добиться хороших результатов. Совета можете попросить у родственников – они сейчас смогут вам помочь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Стрельца

Не пытайтесь никого переубедить или перетянуть на свою сторону – это не будет иметь успеха. Важно научиться самостоятельно вести свои дела, не прибегая к помощи других людей. Вечер проведите за книгой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Козерога

Сейчас вас могут окружать люди, которые будут воздействовать на вас с помощью неправильных установок. Старайтесь ограничить общение и провести день максимально уединенно.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас будет удачный день, когда внутренние ощущения позволят добиться гармонии во всем, что вы делаете. Уделите больше внимания домашним делам и своим близким.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 марта 2020 года, для Рыб

Душевный день когда вы будете в центре внимания, ведь люди будут сами тянуться к вам и желать вашего общения. Можете встретить сегодня человека, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Читайте также, как можно назвать девочку в марте 2020 года: подходящие женские имена.

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Источник: Сегодня
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