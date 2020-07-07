Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно держать себя в руках, а Рыбам нельзя ни в чем себе отказывать

Астрологический прогноз на 7 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 7 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Овна

Сегодня смело беритесь за те дела, которые давно откладывали – сможете осуществить давнюю мечту. Это касается как профессиональной деятельности, так и личных отношений. День может оказаться многообещающим в романтических вопросах.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Тельца

Вам сегодня может быть сложно объективно оценить ситуацию, поэтому постарайтесь ко всему, что вам предложат отнестись с долей настороженности. Вечер обязательно посвятите планированию дел на ближайшие пол года.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Близнецов

Хороший день для завершения начатых дел, новые проекты брать не стоит. Сейчас не самое удачное время для развития романтических отношений из-за возможных ссор. Вечером займитесь делами, которые делают вас счастливыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Рака

Сегодня у вас будет очень много дел, для решения которых вам придется обратиться за помощью. Не забудьте отблагодарить тех, кто оказал вам бескорыстную услугу. А вечер проведите в веселой компании друзей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Льва

Старайтесь планировать на сегодня дела, которые не требуют спешки. Размеренное решение вопросов сегодня можете себе позволить. Серьезных разговоров и переговоров лучше не планируйте, а вот встреча с друзьями будет очень уместной.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Девы

Сегодня не стоит начинать новых дел – вы к ним еще не готовы. К новым делам и проектам лучше подготовиться, чтобы чувствовать себя на высоте. Рабочие дела потребуют концентрации внимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Весов

Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным. Старайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды. Будьте максимально сдержанными и корректными в общении, а также контролируйте свои эмоции, чтобы не обидеть тех, кто рядом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Скорпиона

У вас сейчас благоприятный период во многих отношениях – сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать важным и интересным – возьмите инициативу в свои руки. Раскованность, изобретательность и озорство сейчас будут к месту.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Стрельца

Сейчас важно будет проявить свои способности, показать целеустремленность и смекалку, чтобы добиться желаемого. И это относится к любой сфер вашей жизни. Поездки и путешествия будут удачными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете проявить свои эмоции, не пряча их от окружающих. Вас поймут и примут такими какие вы есть. Будьте осторожны к новым знакомым, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Вечер уделите себе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Водолея

Старайтесь держать себя в руках и не слишком эмоционально реагировать на все, что вас окружает. Будьте активнее и проявляйте смекалку в рабочих делах – новые предложения могут быть очень перспективными. Но лучше их хорошенько перепроверить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Рыб

В вашей жизни не произойдут какие-то большие перемены, но к своим идеям и желания стоит прислушаться – они могут стать очень продуктивными для вас. Постарайтесь сегодня ни в чем себе не отказывать, ведь вы это заслужили.

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