Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно держать себя в руках, а Рыбам нельзя ни в чем себе отказывать

Сегодня, 05:28

Астрологический прогноз на 7 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 7 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Овна

Сегодня смело беритесь за те дела, которые давно откладывали – сможете осуществить давнюю мечту. Это касается как профессиональной деятельности, так и личных отношений. День может оказаться многообещающим в романтических вопросах.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Тельца

Вам сегодня может быть сложно объективно оценить ситуацию, поэтому постарайтесь ко всему, что вам предложат отнестись с долей настороженности. Вечер обязательно посвятите планированию дел на ближайшие пол года.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Близнецов

Хороший день для завершения начатых дел, новые проекты брать не стоит. Сейчас не самое удачное время для развития романтических отношений из-за возможных ссор. Вечером займитесь делами, которые делают вас счастливыми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Рака

Сегодня у вас будет очень много дел, для решения которых вам придется обратиться за помощью. Не забудьте отблагодарить тех, кто оказал вам бескорыстную услугу. А вечер проведите в веселой компании друзей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Льва

Старайтесь планировать на сегодня дела, которые не требуют спешки. Размеренное решение вопросов сегодня можете себе позволить. Серьезных разговоров и переговоров лучше не планируйте, а вот встреча с друзьями будет очень уместной.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Девы

Сегодня не стоит начинать новых дел – вы к ним еще не готовы. К новым делам и проектам лучше подготовиться, чтобы чувствовать себя на высоте. Рабочие дела потребуют концентрации внимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Весов

Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным. Старайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды. Будьте максимально сдержанными и корректными в общении, а также контролируйте свои эмоции, чтобы не обидеть тех, кто рядом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Скорпиона

У вас сейчас благоприятный период во многих отношениях – сможете на славу потрудиться и замечательно отдохнуть. Если хотите этот день сделать важным и интересным – возьмите инициативу в свои руки. Раскованность, изобретательность и озорство сейчас будут к месту.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Стрельца

Сейчас важно будет проявить свои способности, показать целеустремленность и смекалку, чтобы добиться желаемого. И это относится к любой сфер вашей жизни. Поездки и путешествия будут удачными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете проявить свои эмоции, не пряча их от окружающих. Вас поймут и примут такими какие вы есть. Будьте осторожны к новым знакомым, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Вечер уделите себе.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Водолея

Старайтесь держать себя в руках и не слишком эмоционально реагировать на все, что вас окружает. Будьте активнее и проявляйте смекалку в рабочих делах – новые предложения могут быть очень перспективными. Но лучше их хорошенько перепроверить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года, для Рыб

В вашей жизни не произойдут какие-то большие перемены, но к своим идеям и желания стоит прислушаться – они могут стать очень продуктивными для вас. Постарайтесь сегодня ни в чем себе не отказывать, ведь вы это заслужили.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Узнайте также, кто лучшие жены: рейтинг по знаку зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
На какие знаки зодиака особенно повлияет лунное затмение 5 июля Гороскоп на неделю 5-11 июля: все знаки зодиака Лучшие жены: рейтинг по знаку зодиака Три знака зодиака с самым сильным характером
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"

Популярные статьи

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 10:58Fun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляТехно

На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Бегунья Камилла Лаус: ее фигуре и красоте позавидуют многие
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Известную ненавистницу Софии Ротару увезли со съемок
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Медики подсказали простой способ стабилизировать давление
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять