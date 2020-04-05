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Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно хорошо обдумать слова, а Рыб ждут приятные романтические знакомства

Астрологический прогноз на 5 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:36

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня лучше воздержитесь от различных осуждений и обсуждений, если не хотите, чтобы вам это все вернулось. Вы будете полны энергии сегодня и сможете сделать много полезной работы – поэтому составляйте правильно план дел.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Тельца

Старайтесь браться только за те дела, которые сможете выполнить, иначе вас постигнет уныние. Если будете активными – сможете обзавестись новыми знакомствами и полезными контактами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Близнецов

Сегодня ваша голова будет занята вопросами личного характера. Старайтесь все свои мысли и идеи оставлять при себе, иначе произойдет утечка информации. Вечером расслабьтесь под любимый фильм или с книгой в руках.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Рака

Не стоит сегодня планировать много дел – можете все не успеть, ведь настроения работать у вас в ближайшее время не предвидеться. Но не поддавайтесь меланхолии – постарайтесь половину дня все же уделить делам, а вторую – себе и своим мыслям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Льва

Следите сегодня за всеми словами и действиями, чтобы не допустить серьезную ошибку. Сегодня вы будете в центре внимания у противоположного пола – получите много комплиментов и даже подарков. Благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Девы

Сегодня будете чувствовать себя всесильным и всемогущим, а также станете душой любой компании. Некоторых представителей ждут новые знакомства и даже любовь. У вас начался удачный период.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Весов

Старайтесь ничего и никому сегодня не обещать – будет сложно сдержать слово. При этом выбирайте только те дела, в которых точно уверены. Вечер проведите душевно в компании самых близких людей – сейчас вам это необходимо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Скорпиона

Беритесь сегодня только за те дела, которые приносят вам удовольствие, иначе будете раздраженными и злыми. Решение сложных вопросов лучше отложить на другой день, чтобы принять правильное решение.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваши дела сложатся таким образом, что вы сможете реализовать вашу давнюю мечту. Но действовать нужно быстро, не откладывая ничего на завтра. Появится также шанс решить давние семейные проблемы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Козерога

Не пытайтесь сегодня никого переубеждать в своей правоте – только настроение испортите. Тут главное, чтобы вы были в себе уверены и тогда мнение окружающих будет вам безразлично. Новые знакомства лучше не заводить, а разобраться в существующих отношениях.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня будьте аккуратнее со своими словами и действиями, тщательно все обдумывая. Постарайтесь прислушиваться к себе и своим чувствам, а не слушать то, что говорят вам другие. Вечер проведите в компании родных людей.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2020 года, для Рыб

Сегодня вы сможете добиться успехов, почти не прикладывая больших усилий. Можете смело заниматься покупками и обустройством жилья. Любимый человек сделает вам приятный сюрприз, а одиноких Рыб ждут приятные романтические знакомства.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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