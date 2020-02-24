Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно искать гармонию, а Рыбам – остерегаться измены
Астрологический прогноз на 24 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, говорит, что Водолеям нужно искать гармонию, а Рыбам – остерегаться измены. Читайте гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Овна
Пришло время получить небольшое вознаграждение за свою работу.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Тельца
Сегодня нужно проявить силу и показать, что вы – лучшие из лучших.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Близнецов
Нужно встретиться с друзьями, встречи с которыми вы в последнее время откладывали.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Рака
Сейчас не время проявлять равновесие. Дайте возможность вырваться вашим сокровенным желанием наружу.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Льва
Если ваш партнер вас не устраивает – не нужно искать другого. Надо немного подождать.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Девы
Не ждите сегодня получение средств от ваших партнеров. Но напомнить им о себе – стоит.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Весов
Ваши финансовые планы не реализуются. Нужно придумать другие идеи, чтобы воплотить в жизнь.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Скорпиона
Сегодня вы будете чувствовать приколотыми, как бабочка иглой. Это период для размышления над своим поведением.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Стрельца
Если вы ждете поворотного момента в вашей судьбе, то сегодня он не состоится.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Козерога
Сегодня – плохой период для заключения договоров и подписания документов, ведь влияние ретроградного Меркурия еще сильное.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Водолея
Сегодня нужно найти гармонию и спокойствие в собственной душе. Займитесь медитацией и йогой.
Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Рыб
Важно не оказаться третьим лишним в любовном треугольнике. Остерегайтесь измены.
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