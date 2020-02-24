Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно искать гармонию, а Рыбам – остерегаться измены

Астрологический прогноз на 24 февраля для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, говорит, что Водолеям нужно искать гармонию, а Рыбам – остерегаться измены. Читайте гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака в нашей статье.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Овна

Пришло время получить небольшое вознаграждение за свою работу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Тельца

Сегодня нужно проявить силу и показать, что вы – лучшие из лучших.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Близнецов

Нужно встретиться с друзьями, встречи с которыми вы в последнее время откладывали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Рака

Сейчас не время проявлять равновесие. Дайте возможность вырваться вашим сокровенным желанием наружу.

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Льва

Если ваш партнер вас не устраивает – не нужно искать другого. Надо немного подождать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Девы

Не ждите сегодня получение средств от ваших партнеров. Но напомнить им о себе – стоит.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Весов

Ваши финансовые планы не реализуются. Нужно придумать другие идеи, чтобы воплотить в жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете чувствовать приколотыми, как бабочка иглой. Это период для размышления над своим поведением.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Стрельца

Если вы ждете поворотного момента в вашей судьбе, то сегодня он не состоится.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Козерога

Сегодня – плохой период для заключения договоров и подписания документов, ведь влияние ретроградного Меркурия еще сильное.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня нужно найти гармонию и спокойствие в собственной душе. Займитесь медитацией и йогой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2020 года, для Рыб

Важно не оказаться третьим лишним в любовном треугольнике. Остерегайтесь измены.

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