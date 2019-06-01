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Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

Астрологический прогноз на 1 июня для всех знаков зодиака

Шиховец Елена
Сегодня, 05:02
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: pexels.com

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овнов
Гороскоп на сегодня для Овнов
Фото: Сегодня

Помощь придет откуда не ждали и окажется очень своевременной. Кроме того, вы получите ценную информацию, которая вам пригодится в деле, которым вы сейчас занимаетесь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельцов
Гороскоп на сегодня для Тельцов
Фото: Сегодня

Крайне непредусмотрительно тратить этот день на работу. Его нужно посвятить отдыху. Максимум, который вы можете себе позволить – продумать стратегию поведения на будущее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Сегодня вам не стоит прерывать отдых ради того, чтобы решить какие-то рабочие проблемы. Когда переступите порог своего кабинета, тогда и начнете вникать в служебные процессы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Раков
Гороскоп на сегодня для Раков
Фото: Сегодня

Удача сегодня на вашей стороне. Поэтому нынешний день следует посвятить решению тех дел, которые ранее вам никак не поддавались. Есть вероятность, что сегодня все получится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Львов
Гороскоп на сегодня для Львов
Фото: Сегодня

День обещает быть весьма напряженным: вам предстоит решить не одну серьезную задачу. Будьте к этому готовы морально и физически и не пытайтесь прятаться от проблем, так вы лишь усугубите ситуацию.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Гороскоп на сегодня для Дев
Гороскоп на сегодня для Дев
Фото: Сегодня

Держите руку на пульсе событий и, в случае необходимости, быстро реагируйте на ситуацию. В этот день ожидается несколько непредвиденных событий, так что будьте готовы предпринять экстренные меры.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Все, чем вы займетесь сегодня, в этот же день должно быть и закончено, не вздумайте оставить что-то "на потом", поскольку это будет значить, что дело не будет завершено никогда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Гороскоп на сегодня для Скорпионов
Фото: Сегодня

Если вы хотите добиться успеха — ищите новый вид деятельности, новую работу либо полностью перестройте текущий рабочий процесс. Нынче вполне подходящий для этого день. Что-нибудь да найдете.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Гороскоп на сегодня для Стрельцов
Фото: Сегодня

Звезды советуют держать ситуацию под контролем. Относитесь внимательно ко всем неожиданным звонкам. И старайтесь не говорить лишнего – это может негативно отразиться на ваших делах.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерогов
Гороскоп на сегодня для Козерогов
Фото: Сегодня

Все, что будет происходить сегодня, без сомнений, принесет пользу. Хотя изначально вам будет казаться, что ситуация выходит из-под контроля. Озарение придет позже, не паникуйте.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолеев
Гороскоп на сегодня для Водолеев
Фото: Сегодня

Настройтесь на волну позитива, не сопротивляйтесь тому новому, что вам готовит судьба. Доверьтесь ей и вы увидите, какие заманчивые перспективы открываются перед вами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Сегодня вы можете получить неплохое вознаграждение за свои труды. Материальная поддержка не может не мотивировать ваше рвение в работе, так что готовьтесь придумать нечто неординарное.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Близнецу.

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Источник: Сегодня
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