Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно разнообразить рабочий день, а у Рыб – бурная профессиональная деятельность

Астрологический прогноз на 21 апреля для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:16

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Овна

Сегодня вас посетит вдохновение и вам захочется заняться творческими делами. Это принесет вам много положительных эмоций и настроения. А друзья и близкие смогут порадовать вас приятными сюрпризами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Тельца

Смело беритесь за те дела, которые давно откладывали. Для решения рабочих вопросов нужно будет подключить коллег – не стесняйтесь просить о помощи. В отношениям с любимым человеком вас ждет гармония и взаимопонимание.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь сегодня избегать выяснения отношений и ссор, чтобы ни с кем не рассориться. К тому же, повод будет пустяковым. В результате первый шаг к примирению нужно будет сделать вам, а настроение испорченное. Вечер проведите наедине со своими мыслями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Рака

Вас ждет хороший день, когда можно воплотить в жизнь все, что вы себе задумали. Будьте уверены в себе и активны, тогда сможете успеть многое, а еще и получить похвалу от начальства и родственников. Вечер проведите в уютной домашней обстановке, где сможете восстановить потраченные силы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Льва

В ваших отношениях с любимым человеком могут возникнуть трудности, а они в свою очередь спровоцируют волну невезения на работе. Поэтому старайтесь не ругаться и не выяснять отношения со своим любимым человеком. Это сохранит вам и душевное спокойствие и порядок в рабочих делах.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Девы

Не стоит просить ни у кого помощи справиться с теми делами, которые вам под силу. Во-первых, так вы сможете показать всем, на что способны. Так еще и никому ничего не будете должны. В любовных делах – удачный период.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Весов

Все, за что вы будете сегодня браться будет иметь успех. Лучше заканчивать начатые проекты, а новые – оставить на другой период. Негативные эмоции стоит сдерживать и не давать им волю, чтобы не доводить до скандала. Энергию направьте сегодня на созидание.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Скорпиона

В профессиональной сфере вас ждет успех только в том случае, если вы закатав рукава будете браться за все дела, который потянете. Не сачкуйте, проявляйте активность и любознательность, тогда сможете радоваться успеху. Могут возникнуть семейные проблемы, поэтому старайтесь контролировать свои эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Стрельца

Сегодня хорошо будет заняться планированием. Запишите все, что вы хотите сделать, и все что нужно. Помните, что хорошо составлен план – это 50 процентов успеха. Будьте сегодня аккуратнее с деньгами – не стоит совершать дорогих покупок.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Козерога

Если возникнут проблемы на работе – не бойтесь просить о помощи. Так вы сможете завершить все начатые проекты и перейти к новому этапу в жизни. От любимого человека вы получите не только поддержку, а и много любви.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно будет приложить немного усилий, чтобы разнообразить свои рабочие обязанности. Но в итоге, день будет продуктивным и полезным. В отношениях с любимым человеком придется больше отдавать, чем брать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года, для Рыб

У вас сегодня намечается бурная профессиональная деятельность. Отличный день для активного отдыха, свиданий, походов в гости. Можете легко отправляться в путешествия, а если такой возможности нет – устройте виртуальную экскурсию.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Читайте также общий гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Карантин романтике не помеха: как устроить идеальное свидание для каждого знака зодиака Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в карьере Гороскоп на апрель 2020 года: ТОП-3 знаков, которым не повезет в любви Гороскоп на апрель 2020: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Пандемия: ученые сделали тревожное открытие
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь
Ученые доказали, что какао способно побороть опасную болезнь

Популярные статьи

Вчера, 09:05Техно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Вчера, 08:53Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Вчера, 08:21Fun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

Вчера, 08:00Food

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

Вчера, 05:56Food

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

19 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

19 апреляEvents

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

18 апреляFood

Творожная паска: три рецепта на любой вкус

18 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

18 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

18 апреляFun

Поздравления с наступающей Пасхой-2020 в открытках и стихах

18 апреляFood

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

18 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

18 апреляFood

Как приготовить самую вкусную паску: рецепт от Татьяны Литвиновой

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Життя їх
Життя їх "похитало". Ким були зірки до своєї слави
Киркоров показал подросших деток от суррогатной матери
Киркоров показал подросших деток от суррогатной матери
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Як виглядає 70-річна Пугачова
Як виглядає 70-річна Пугачова "після пластики": без ретуші
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Колишня солістка групи «ВІА Гра» розповіла страшну новину
Лепешки без яйца на сковороде
Лепешки без яйца на сковороде