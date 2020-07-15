Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно решать рабочие вопросы, а Рыбам – взять инициативу в свои руки

Астрологический прогноз на 15 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 15 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете очень убедительны, что быстро приблизит вам к своей цели. Только не хватайтесь за все предложения сразу. Лучше завершите уже начатые, а далее – двигайтесь постепенно. Не нужно рисковать тем, что представляет для вас ценность.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Тельца

Никаких ошибок вы не будете совершать, если сможете трезво взглянуть на вещи, а не судорожно метаться с места на место. Вы можете взять сегодня на себя чужие обязанности и начать решать чужие дела. Будьте внимательны и не переусердствуйте с помощью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Близнецов

Многие дела будут даваться вам легко и удача будет на вашей стороне. Все деловые переговоры, сделки и встречи пройдут хорошо и продуктивно для вас. Главное правило дня – не сидите сложа руки. Вечер уделите любимому человеку или его поискам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Рака

У вас сейчас есть хорошие шансы продвинуться вперед по карьерной лестнице. Не нужно обращаться к начальству за одобрением ваших идей, действуйте по собственному усмотрению. Вечер обещает быть насыщенным общением и весельем.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Льва

Старайтесь не брать на себя чужие обязанности – можете сами от этого пострадать. Занимайтесь своими делами и выбирайте те, которые приносят вам удовольствие. Не теряйте спокойствия и эмоционального равновесия. Не благоприятное время для романтических встреч и знакомств.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Девы

Вы смело можете завершать работу над начатыми проектами и только потом переходить к новым. Результатом своей работы вы будете довольны, поэтому смело можете порадовать себя чем-то приятным. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми долгое время не удавалось найти общий язык.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Весов

Сегодня вы будете полны сил и энергии, что поможет справиться с любыми задачами и планами. Старайтесь не тратить время на пустые разговоры и служению кому-то, займитесь собой и реализацией того, что приносит вам удовольствие.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Скорпиона

Серьезные рабочие вопросы лучше перенести на другой день – займитесь тем, что приносит не только пользу, а и удовольствие. Удачный день для спокойного общения, прощения и примирения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Стрельца

В профессиональных делах у вас начинается белая полоса, которая предоставит много вариантов для развития. Проявляйте инициативу и займитесь саморекламой. Удачно могут складываться новые романтические знакомства.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Козерога

У вас начинается очень удачный период, когда все будет складываться, как вы того хотите. Произойдут интересные знакомства как рабочего, так и личного характера. Сегодня вы захотите потратить немного денег на что-то приятное – не сдерживайте себя и порадуйте хорошими покупками.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Водолея

Хороший период для решения рабочих дел, сбора информации и подписания документов. Но все необходимо хорошо обдумать и не принимать решения второпях. Уделите больше времени для дел, доставляющих радость.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2020 года, для Рыб

Если возьмете инициативу в свои руки, то сможете добиться всего, чего хотите. Старайтесь меньше быть в одиночестве и чаще выбираться на природу. А любое доброе дело, которое вы сделаете сегодня – обязательно обернется для вас удачей в будущем.

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