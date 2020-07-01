Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

Астрологический прогноз на 1 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 1 июля 2020 года. День будет активным, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различных мероприятия. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Овна

Не совершайте сегодня импульсивных действий как в рабочих делах, так и в личных. Чтобы не допустить ошибки, старайтесь все хорошенько проверять. Будьте избирательны с новыми знакомствами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Тельца

Будьте активнее сегодня и не бойтесь проявлять внимание своим близким и тем людям, которые вам симпатичны. Если попросят о помощи – не отказывайте, если только вам самим это будет не в тягость.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь избегать сегодня различных дел и мероприятий, которые кажутся вам подозрительными. В делах любовных – будьте немного мягче к своей половинке, тогда вы сможете сохранить хорошие отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Рака

В рабочих делах вы можете получить хорошие результаты, если начните активно общаться с разными людьми и заводить новые знакомства. Рисковать не стоит и в махинациях участвовать тоже. Старайтесь больше внимания уделить близким людям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Льва

Хорошее время, когда вы будете чувствовать себя полным энергии, сил и желания развиваться. Для реализации у вас будут все возможности – старайтесь их не упустить. В делах душевных полный штиль.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете терзать себя смутными сомнениями, возникнет конфликт со своими чувствами. Старайтесь не сильно погружаться в это состояние, а все же взять себя в руки и делать то, что вам нравится и что у вас получается.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Весов

Будете сегодня полны сил и энергии, поэтому желание свернуть горы не покинет вас до самого вечера. Старайтесь запланировать на сегодня как можно больше важных дел и тогда сможете достичь хороших результатов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Скорпиона

Хороший период, когда вы сможете сделать много полезной работы. Поэтому старайтесь тщательно прописывать планы на день, тогда и успевать будете больше. Старайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений – это избавит вас от лишних переживаний.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь концентрировать свое внимание сегодня только на важных делах, чтобы не растратить свою энергию на различные пустяки. Хорошее время, чтобы обдумать перспективы своего дела и браться за дела. Находите возможности для восстановления сил.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня профессиональные обязанности будут вас напрягать, даже если вы любите свою работу. Поэтому старайтесь не планировать на сегодня слишком важных дел и браться только за то, что вас радует. Вечером уделите время близким.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Водолея

Никаких ошеломляющих успехов в работе вас не ждет, но период все же положительный для тех, кто не будет сидеть, сложа руки. Старайтесь завести новые контакты и заключить важные сделки. Начните действовать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Рыбы

Сегодня вас ждет интересное знакомство, но не стоит возлагать на него большие надежды. Старайтесь не выяснять отношения и не ссориться ни с кем – для вас это будет слишком в эмоциональном плане.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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