Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

Сегодня, 05:13

Астрологический прогноз на 1 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 1 июля 2020 года. День будет активным, поэтому смело планируйте важные дела, встречи и различных мероприятия. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Овна

Не совершайте сегодня импульсивных действий как в рабочих делах, так и в личных. Чтобы не допустить ошибки, старайтесь все хорошенько проверять. Будьте избирательны с новыми знакомствами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Тельца

Будьте активнее сегодня и не бойтесь проявлять внимание своим близким и тем людям, которые вам симпатичны. Если попросят о помощи – не отказывайте, если только вам самим это будет не в тягость.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Близнецов

Старайтесь избегать сегодня различных дел и мероприятий, которые кажутся вам подозрительными. В делах любовных – будьте немного мягче к своей половинке, тогда вы сможете сохранить хорошие отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Рака

В рабочих делах вы можете получить хорошие результаты, если начните активно общаться с разными людьми и заводить новые знакомства. Рисковать не стоит и в махинациях участвовать тоже. Старайтесь больше внимания уделить близким людям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Льва

Хорошее время, когда вы будете чувствовать себя полным энергии, сил и желания развиваться. Для реализации у вас будут все возможности – старайтесь их не упустить. В делах душевных полный штиль.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете терзать себя смутными сомнениями, возникнет конфликт со своими чувствами. Старайтесь не сильно погружаться в это состояние, а все же взять себя в руки и делать то, что вам нравится и что у вас получается.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Весов

Будете сегодня полны сил и энергии, поэтому желание свернуть горы не покинет вас до самого вечера. Старайтесь запланировать на сегодня как можно больше важных дел и тогда сможете достичь хороших результатов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Скорпиона

Хороший период, когда вы сможете сделать много полезной работы. Поэтому старайтесь тщательно прописывать планы на день, тогда и успевать будете больше. Старайтесь избегать конфликтов и выяснения отношений – это избавит вас от лишних переживаний.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь концентрировать свое внимание сегодня только на важных делах, чтобы не растратить свою энергию на различные пустяки. Хорошее время, чтобы обдумать перспективы своего дела и браться за дела. Находите возможности для восстановления сил.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня профессиональные обязанности будут вас напрягать, даже если вы любите свою работу. Поэтому старайтесь не планировать на сегодня слишком важных дел и браться только за то, что вас радует. Вечером уделите время близким.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Водолея

Никаких ошеломляющих успехов в работе вас не ждет, но период все же положительный для тех, кто не будет сидеть, сложа руки. Старайтесь завести новые контакты и заключить важные сделки. Начните действовать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года, для Рыбы

Сегодня вас ждет интересное знакомство, но не стоит возлагать на него большие надежды. Старайтесь не выяснять отношения и не ссориться ни с кем – для вас это будет слишком в эмоциональном плане.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 28 июня - 4 июля: все знаки зодиака Пять мужских знаков зодиака, которые делают женщин счастливыми
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Медики назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Дочь Поляковой вышла в бикини и показала, чем похожа на маму
Дочь Поляковой вышла в бикини и показала, чем похожа на маму
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать
Кончита Вурст показала свою натуральную красоту, звезду не узнать

Популярные статьи

Вчера, 19:34Food

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:20Fun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

Вчера, 10:20Шоу-бизнес

"С годами все моложе": 71-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа

Вчера, 10:10Fun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Вчера, 07:34Психология

Пять самых добрых знаков зодиака

Вчера, 05:55Fun

Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

29 июняFood

Как приготовить вишню в собственном соку на зиму

29 июняШоу-бизнес

Адель примерила платье, которое носила до ошеломительного похудения: фото

29 июняПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно быть активными, а Рыбам – не спешить

28 июняТехно

Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

28 июняШоу-бизнес

Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

28 июняШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко выпустилась из столичного ВУЗа и получила диплом врача

28 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

28 июняШоу-бизнес

Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского

28 июняПсихология

Гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля: все знаки зодиака

Новости партнеров

Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Брежнєва оголила бюст, показавши, за що її любить Меладзе
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Комаров - счастливчик! Александра Кучеренко похвасталась фигурой
Комаров - счастливчик! Александра Кучеренко похвасталась фигурой
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Всплыли скандальные подробности из бурной молодости Ани Лорак
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять