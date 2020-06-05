Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Водолею нужно контролировать эмоции, а Рыб ждут новые встречи

Сегодня, 05:47

Астрологический прогноз на 5 июня для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 5 июня 2020 года. В полнолуние старайтесь контролировать эмоции, чтобы избежать неприятных выяснений отношений и конфликтов. Вечером уделите время своим интересам и постарайтесь расслабиться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Овна

Будьте бдительны и активны сегодня, если хотите достичь положительных результатов. Постарайтесь наладить отношения с людьми, с которыми заинтересованы сотрудничать. Избегайте стресса и хорошенько отдохните вечером.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет насыщенный и очень активный рабочий день. Поэтому не стоит терять ни минуты – сразу беритесь за дела. Все сможете успеть, если составите подробный план и не будете отвлекаться на мелочи. Вечером порадуйте себя чем-то приятным.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Близнецов

У вас может возникнуть непонятная ситуация с любимым человеком. При этом на работе вас ждет успех и карьерный рост. Поэтому постарайтесь сегодня сбалансировать личную жизнь и работу, уделив время и тому и другому. Обратите внимание на свои сны – они могут дать подсказку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Рака

В этот день вы окунетесь в водоворот событий. Вас ожидает немало переговоров, которые могут принести порой неожиданные плоды. В разговорах держите дистанцию и не откровенничайте с собеседником. Сегодня больше времени проведите наедине.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Льва

Вы окунетесь в рабочие дела и будете этому очень рады. Во-первых, ваши проекты станут известны большему числу людей, а во-вторых, не будет времени на выяснения отношений с любимым человеком. Старайтесь не отвлекаться на мелочи и не поддавайтесь негативным эмоциям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Девы

Заполните сегодняшний день максимальным количеством дел, которые нужно сделать. Это поможет вам сконцентрироваться на работе и перестать страдать из-за ерунды. Все свободное время уделите своему хобби – оно поможет переключить внимание и наполниться положительными эмоциями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Весов

Чтобы достичь успеха, вам следует действовать, и делать это очень активно. Но не стоит браться за сомнительные дела – иначе рискуете испортить репутацию. Прислушивайтесь сегодня к себе и меньше обращайте внимание на слова окружающих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Скорпиона

Сегодня нельзя идти на поводу своих желаний и капризов, иначе можете испортить не только свое настроение, но и отношения с близкими. День отлично подходит для переговоров и решения рабочих вопросов.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваше настроение будет меняться со скоростью света, и вы можете просто не успевать за его изменениями. Это может привести к негативным последствиям, поэтому старайтесь контролировать слова и действия. Составьте план дел на день и действуйте согласно его пунктам, не отвлекаясь на мелочи.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день пройдет для вас очень активно и насыщенно. Запланируйте себе как можно больше серьезных задач, и вы непременно с ними справитесь. Главное – не сидеть сегодня сложа руки, а плодотворно работать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Водолея

Ваши деловые качества помогут вам сегодня в рабочих делах. Не соглашайтесь сразу на предложение, которое поступит от малознакомых людей, – может быть подвох. Контролируйте эмоции и не давайте негативу выходить наружу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июня 2020 года, для Рыб

Больших перемен на работе у вас не предвидится, но вы можете подготовить хорошую почву. Различные встречи, собеседования и знакомства в деловой сфере сыграют вам на руку. Больше времени проведите с друзьями и близкими – общение с ними пойдет вам на пользу.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 31 мая - 6 июня: все знаки зодиака Финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом

Популярные статьи

Вчера, 22:24Travel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

Вчера, 17:39Стиль

На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом

Вчера, 17:07Психология

Как называется годовщина свадьбы: подробный список дат

Вчера, 16:01Шоу-бизнес

Победительница "Холостяка-10" назвала причину, почему после расставания с Максимом не снимает кольцо

Вчера, 14:46Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 13:57Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:45Афиша

От сумасшедшей до колдуньи: ТОП-5 лучших фильмов с Анджелиной Джоли

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

ТОП-5 необычных фактов об имениннице Анджелине Джоли, о которых вы не знали

3 июняFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июняШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": о каких секретах долгие годы молчала съемочная группа сериала

3 июняFun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

3 июняШоу-бизнес

"Ты соучастница преступления, мама": дочь Любови Успенской сделала резкое заявление

2 июняTravel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

2 июняСтиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

2 июняEvents

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Новости партнеров

Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
"Ух, крихітка!": Настя Каменських показалася в тоненькому топі
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Названы самые обидчивые знаки Зодиака
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Как приготовить хрустящие малосольные огурцы
Как приготовить хрустящие малосольные огурцы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять