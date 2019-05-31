Гороскоп на завтра: Близнецам придется поработать, а Львы захотят уединения

Астрологический прогноз на 1 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Овен

Радость долгожданного выходного дня придется разбавить неожиданными проблемами близких людей, которые без вас почему-то не решаются.

Телец

Обязательно выбирайтесь на природу, не вздумайте отсиживаться в четырех стенах, иначе пропустите все самое интересное в этот день.

Близнецы

Вам придется часть своего выходного потратить на сугубо бытовые и хозяйственные вопросы. Но без этого не бывает комфортного отдыха.

Рак

Вам сегодня не помешает легкий флирт, который поднимет не только настроение, но и самооценку. А это немаловажно для вас.

Лев

Вам так надоело за неделю общество людей, что на выходных захочется побыть в гордом одиночестве. Вот и не лишайте себя такого удовольствия.

Дева

Хорошо, если у вас найдется пару лишних часов, чтобы потратить их на обыкновенный шопинг. Побалуйте себя обновками, а семью – подарками.

Весы

Спланируйте свой день так, чтобы вам не пришлось уезжать далеко из дому – велик риск неприятностей в дороге, так что поберегитесь.

Скорпион

Будьте готовы, что в этот день на вас вдруг нахлынут воспоминания прошлого. А хорошо это или плохо – решать вам.

Стрелец

Если хотите получить желаемое, за него придется побороться. Не обязательно в буквальном смысле слова, но даром ничего не дается.

Козерог

День располагает к приятному времяпровождению со старыми друзьями. Пригласите их к себе или сами отправляйтесь в гости.

Водолей

Чтобы не впасть в меланхоличное состояние, обратите внимание на проблемы окружающих людей. Помогая им, вы поможете себе.

Рыбы

Накопившиеся за неделю домашние дела от вас никуда не денутся. А расправившись с ними, вы с чистой совестью сможете развеяться и отдохнуть.

Напомним, что ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для знака Рыбы.

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