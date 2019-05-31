Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра: Близнецам придется поработать, а Львы захотят уединения

Астрологический прогноз на 1 июня для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:41
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Радость долгожданного выходного дня придется разбавить неожиданными проблемами близких людей, которые без вас почему-то не решаются.

Телец

Обязательно выбирайтесь на природу, не вздумайте отсиживаться в четырех стенах, иначе пропустите все самое интересное в этот день.

Близнецы

Вам придется часть своего выходного потратить на сугубо бытовые и хозяйственные вопросы. Но без этого не бывает комфортного отдыха.

Рак

Вам сегодня не помешает легкий флирт, который поднимет не только настроение, но и самооценку. А это немаловажно для вас.

Лев

Вам так надоело за неделю общество людей, что на выходных захочется побыть в гордом одиночестве. Вот и не лишайте себя такого удовольствия.

Дева

Хорошо, если у вас найдется пару лишних часов, чтобы потратить их на обыкновенный шопинг. Побалуйте себя обновками, а семью – подарками.

Весы

Спланируйте свой день так, чтобы вам не пришлось уезжать далеко из дому – велик риск неприятностей в дороге, так что поберегитесь.

Скорпион

Будьте готовы, что в этот день на вас вдруг нахлынут воспоминания прошлого. А хорошо это или плохо – решать вам.

Стрелец

Если хотите получить желаемое, за него придется побороться. Не обязательно в буквальном смысле слова, но даром ничего не дается.

Козерог

День располагает к приятному времяпровождению со старыми друзьями. Пригласите их к себе или сами отправляйтесь в гости.

Водолей

Чтобы не впасть в меланхоличное состояние, обратите внимание на проблемы окружающих людей. Помогая им, вы поможете себе.

Рыбы

Накопившиеся за неделю домашние дела от вас никуда не денутся. А расправившись с ними, вы с чистой совестью сможете развеяться и отдохнуть.

Напомним, что ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для знака Рыбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на июнь 2019 для знака Водолей: вас увлечет ветер перемен Гороскоп на июнь 2019 для знака Козерог: пришло время отдыха и релакса Гороскоп на июнь 2019 для знака Стрелец: не бойтесь экспериментировать
знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи
Был одиночкой и любил груши. Факты о жизни волка Васи
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 12:15Шоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Сегодня, 09:37Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Новости партнеров

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом
Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Дочь Михаила Ульянова: «Николай Крючков много употреблял»
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней
Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь