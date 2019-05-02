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Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Астрологический прогноз на 3 мая для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на май 2019
Гороскоп на май 2019
Фото: Pixabay

Овен

Избегайте незнакомцев, которые вызывают у вас хоть малейшее подозрение. Доверяйте своей интуиции в этот день и ни с кем не делитесь секретами.

Телец

Сегодня будет сложно найти общий язык даже с единомышленниками, не говоря уже об оппонентах. Поэтому этот день по возможности вам лучше провести в уединении.

Близнецы

Вам будут легко даваться новые знания и освоение незнакомой информации. Если вы планировали изучить какой-то вопрос, это как раз подходящий период.

Рак

Если вы не проявите свой характер и не покажете зубы, то рискуете попасться на целый день в водоворот каких-то поручений, заданий и хлопот. Выбирать вам.

Лев

Хороший день, чтобы выдвинуть свою цель на первый план и объединить вокруг нее единомышленников. Вы отличный лидер, и в этом никто не усомнится.

Дева

Выгодный день, когда деньги сыплются прямо в руки, нужно лишь распознать правильные предложения от партнеров. А потому не спешите отказываться от авантюр.

Весы

Вы увлечетесь творческим потоком, который откроется в самый непредсказуемый момент или после странных событий этого дня. Прислушайтесь к себе.

Скорпион

На первый план у вас выйдут чувства, которые волной захлестнут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом. Вам решать, стоит ли тонуть в этом водовороте.

Стрелец

Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за помощью и советом к старым друзьям и проверенным людям – они помогут и поддержат вас.

Козерог

День подходит для успешного разрешения юридических вопросов, связанных с недвижимостью. Покупки и продажи будут успешными, и вы останетесь довольны результатом.

Водолей

Ваши планы могут отличаться от реальной картины. Причем, не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств. Отпустите ситуацию по течению и не переживайте.

Рыбы

Вам придется окунуться с головой в рутину и монотонность. Потерпите, это день накануне выходных, и уже вечером наступит облегчение. Не напивайтесь!

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