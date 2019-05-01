Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить
Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака
Овен
Как бы ни было сложно после расслабляющей череды выходных вновь окунаться в рабочий ритм, постарайтесь сделать это спокойно и без паники. Ведь скоро снова выходные!
Телец
Вы способны чудесным образом влиять на окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это очень важно, когда дело касается начала долгосрочного и плодотворного сотрудничества.
Близнецы
В этот день важно избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение подпортить очень даже могут. Лучше подумайте о планах на очередные выходные дни.
Рак
Если вы ищете справедливость, то сегодня у вас все шансы ее обрести и отстоять. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей или коллег в важном для вас вопросе.
Лев
Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы, имейте в виду, что ваши конкуренты не дремлют. Свободное время посвятите общению с друзьями.
Дева
День, когда не стоит действовать в одиночку и оставаться наедине с самими собой. Дружно можно даже горы своротить, не говоря уже о каких-то мелочах.
Весы
Не пропустите мимо ушей важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы и решения. Сегодня не бывает мелочей, все имеет свою цену и свой смысл.
Скорпион
Вы можете переживать по поводу окончившихся праздников, ведь отдыхать вы очень любите и умеете это делать красиво и смачно. Не расстраивайтесь, скоро будут новые выходные.
Стрелец
Не отказывайте в помощи тем людям, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке. А вот серьезными делами сегодня лучше не заниматься, а перенести их на понедельник.
Козерог
Знакомства выходных дней не прошли зря, и сегодня самое время испытать нового человека в деле. Присмотритесь к нему трезвым взглядом и проверьте его деловые качества.
Водолей
Держитесь подальше от начальства, вам вряд ли удастся найти общий язык. А вот поскандалить есть все шансы. Ваше настроение будет переменчивым и вы быстро простите обиды.
Рыбы
Не обращайте большого внимания на финансовые затруднения – это временное явление. Но вот шиковать и сорить деньгами в этот день у вас не получится
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