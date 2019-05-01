Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

Астрологический прогноз на 2 мая для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Как бы ни было сложно после расслабляющей череды выходных вновь окунаться в рабочий ритм, постарайтесь сделать это спокойно и без паники. Ведь скоро снова выходные!

Телец

Вы способны чудесным образом влиять на окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это очень важно, когда дело касается начала долгосрочного и плодотворного сотрудничества.

Близнецы

В этот день важно избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение подпортить очень даже могут. Лучше подумайте о планах на очередные выходные дни.

Рак

Если вы ищете справедливость, то сегодня у вас все шансы ее обрести и отстоять. Можете всецело рассчитывать на поддержку друзей или коллег в важном для вас вопросе.

Лев

Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения в бизнесе и ближайшие планы, имейте в виду, что ваши конкуренты не дремлют. Свободное время посвятите общению с друзьями.

Дева

День, когда не стоит действовать в одиночку и оставаться наедине с самими собой. Дружно можно даже горы своротить, не говоря уже о каких-то мелочах.

Весы

Не пропустите мимо ушей важную информацию, которая в дальнейшем повлияет на ваши планы и решения. Сегодня не бывает мелочей, все имеет свою цену и свой смысл.

Скорпион

Вы можете переживать по поводу окончившихся праздников, ведь отдыхать вы очень любите и умеете это делать красиво и смачно. Не расстраивайтесь, скоро будут новые выходные.

Стрелец

Не отказывайте в помощи тем людям, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке. А вот серьезными делами сегодня лучше не заниматься, а перенести их на понедельник.

Козерог

Знакомства выходных дней не прошли зря, и сегодня самое время испытать нового человека в деле. Присмотритесь к нему трезвым взглядом и проверьте его деловые качества.

Водолей

Держитесь подальше от начальства, вам вряд ли удастся найти общий язык. А вот поскандалить есть все шансы. Ваше настроение будет переменчивым и вы быстро простите обиды.

Рыбы

Не обращайте большого внимания на финансовые затруднения – это временное явление. Но вот шиковать и сорить деньгами в этот день у вас не получится

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

знаки зодиака гороскоп на завтра
Реклама

Новости партнеров

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог
5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?
Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Сегодня, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Сегодня, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Сегодня, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Сегодня, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

Вчера, 18:04Афиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

Вчера, 12:09Афиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

Вчера, 10:08Fun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:56Food

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Вчера, 08:41Fun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

29 апреляТехно

Смартфоны стремительно "убивают" рынок фотокамер

29 апреляШоу-бизнес

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

29 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков хороший день для финансовых дел, а Рыбам не стоит вступать в конфликты

29 апреляШоу-бизнес

Беременная Подкопаева навестила Лорак в Берлине: фото

29 апреляFun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
«Брошенный» Максим Виторган снова счастлив
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Синдром беспокойных ног и их лечение
Синдром беспокойных ног и их лечение
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы