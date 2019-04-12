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Гороскоп на завтра: Рыбам не сидится дома, а Девы погрязнут в рутине

Астрологический прогноз на 13 апреля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Несмотря на законный выходной день, старайтесь отойти от всех накопившихся домашних хлопот и провести свободное время в свое удовольствие. Вы это заслужили.

Телец

Скучать вам сегодня не придется. Этот день хорошо провести в кругу друзей за каким-то общим делом, будь то уборка территории или разведение костра на пикнике.

Близнецы

Если вас не просят, лучше не навязывайтесь со своими советами, рекомендациями и добрыми делами. В данном случае инициатива будет наказуема.

Рак

Никаких поездок и утомительных гостей сегодня! Только узкий семейный круг. Вы будете черпать энергию от тесного общения с родными в домашней атмосфере.

Лев

Посвятите часть выходного дня на покупку подарков для родных. Необязательно искать для этого специальный повод, приятное можно делать и просто так.

Дева

За неделю у вас накопились домашние дела, которые придется решать именно сегодня. Себе на помощь призовите домочадцев, и тогда у вас еще останется время для отдыха.

Весы

Уделите должное внимание своей внешности, потому что именно от вашей самооценки сегодня будет зависеть успех у противоположного пола.

Скорпион

Можете рассчитывать на приятные знаки внимания от своего партнера. Но не оставайтесь в долгу, организуйте романтический вечер, и этот день запомнится надолго.

Стрелец

Случайно оброненное и необдуманное слово может привести к серьезному конфликту, который будет непросто перевести в мирное русло. Следите за своими фразами.

Козерог

Если вам понравилась какая-то вещь, смело покупайте, не оглядываясь на цену. Польза от приобретения будет несопоставимо выше, чем потраченные средства.

Водолей

Сегодня самое время заняться оздоровлением своего организма. Если вы планировали сесть на диету или бросить вредную привычку – делайте это без колебаний.

Рыбы

Хватит сидеть дома. Позовите с собой свою половинку и отправляйтесь на познавательную прогулку в поисках впечатлений: на концерт, выставку, в театр.

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