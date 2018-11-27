Гороскоп на завтра: Рыбам нужно прислушаться к интуиции, а Овнам быть терпеливыми
Астрологический прогноз на 28 ноября для всех знаков зодиака
Овен
Будьте терпеливы и вежливы. Не поддавайтесь искушению отомстить обидчикам — и вы еще больше выиграете от этого в глазах окружающих.
Телец
Любое начатое дело успешно завершится. Возможна неожиданная прибыль. Вы можете заняться благоустройством своего дома, решить деловые вопросы.
Близнецы
Вас ожидает непростой день. Воздержитесь от активности в деловой сфере. Займитесь лучше планированием новых дел. Но действовать нужно не спеша.
Рак
Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что подумайте о том, что для вас важнее и кому вы реально сможете оказать помощь.
Лев
Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов, по крайней мере, тех, на которые вы рассчитывали.
Дева
Сегодня вам придется решать многочисленные вопросы и непредвиденные проблемы. Соберитесь и не растрачивайте жизненные силы по пустякам.
Весы
Все важные решения и начало новых дел желательно отложить до следующего понедельника. А пока возьмитесь за текущие рутинные задачи.
Скорпион
Ваше невезение сегодня достигнет предела. Избегайте выяснения отношений с близкими, так как ваша прямолинейность только осложнит положение.
Стрелец
В профессиональной сфере возможны благоприятные перемены. Берите инициативу в свои руки, проявите решительность и не отступайте назад.
Козерог
Постарайтесь собраться и не растрачивайте энергию и силы по пустякам. Займите выжидательную позицию, скоро ситуация изменится в вашу пользу.
Водолей
Есть вероятность значительного улучшения вашего финансового положения. Для достижения своих целей используйте все возможные варианты.
Рыбы
Прислушайтесь к голосу собственной интуиции и избегайте общения с людьми, которые вам неприятны. Также подумайте об укреплении своего здоровья.