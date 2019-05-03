Гороскоп на завтра: Рыбам полезно отправиться на шопинг, а Львов попросят о помощи
Астрологический прогноз на 4 мая для всех знаков зодиака
Овен
Подходящий день, чтобы избавиться от вредных привычек. Подумайте о своем здоровье и определитесь, что для вас дороже – пофорсить или расплачиваться?
Телец
В списке ваших приоритетов на первое место выплывает имидж и все, что с ним связано. Вы незаслуженно забывали о своем внешнем виде, пришло время исправиться.
Близнецы
Прислушивайтесь к поступающей извне информации. Всему верить не стоит, но некоторая правда в этом все-таки присутствует. Делайте выводы и мотайте себе на ус.
Рак
Звезды советуют погрузиться в приятные домашние хлопоты. Переключившись с рабочих вопросов на сугубо бытовые, вы получите настоящее удовольствие и порцию релакса.
Лев
Прислушайтесь к потребностям окружающих вас людей. Возможно, кому-то близкому понадобится ваша помощь. Проявите щедрость и не требуйте отдачи.
Дева
Вы погрязнете в решении бытовых вопросов. Если вовремя не остановитесь, то даже не заметите, как пролетят выходные. Постарайтесь найти время и для восстанавливающего отдыха.
Весы
Случайно озвученная кем-то из родни идея может превратиться в главную тему вашего выходного дня. Главное – направить все силы в русло созидания и дружеского настроя.
Скорпион
Восстановить утраченный за неделю потенциал вам поможет беседа с интересной творческой личностью. Не упускайте возможность нового знакомства и не отсиживайтесь дома.
Стрелец
Далеко не всегда у вас получается оставаться беспристрастными и справедливыми. Но, выдержав нелегкий спор с собственным эгоистичным "я", вы останетесь довольны собой.
Козерог
День предполагает какие-то перемены – то ли в окружающей обстановке, то ли в мировоззрении, то ли в собственном имидже. Не отвергайте перемены, вы вскоре с ними свыкнетесь.
Водолей
Будьте аккуратнее в разговорах со своей половинкой. Малейшая искра способна вспыхнуть мощным пожаром из-за необдуманного слова. Берегите любимых людей.
Рыбы
Лучшим отдыхом для вас станет шопинг, экскурсия или лекция – все, что обновляет, наполняет новой информацией и вещами. Не экономьте на удовольствиях, вы заслужили награду.
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