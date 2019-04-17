Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Астрологический прогноз на 18 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Овен

В этот день вас ждет однообразная рутина, без которой не получится достичь нужного вам результата в работе. Чтобы достичь звезд, приходится продираться через тернии.

Телец

Займитесь наведением порядков, причем, не только на рабочем столе в кабинете, но и в своем внутреннем мире. Переосмысление ценностей выведет вас на новый уровень развития.

Близнецы

Столкнувшись с трудностями, не опускайте руки. Наоборот, старайтесь завоевать авторитет у коллег и начальства, предлагая свою тактику нестандартного решения задачи.

Рак

Этот день принесет вам новую полезную информацию, главное – суметь ее рассмотреть в потоке однообразных и малоинтересных новостей. Берегите горло, не пейте холодного.

Лев

Не пускайте все на самотек, если хотите получить правильное решение своей проблемы. Станьте хозяином положения, тем более вам не занимать лидерских качеств.

Дева

В этот день лучше подстраховаться и не принимать самостоятельно судьбоносных решений. Разделите ответственность с близким человеком – так легче справиться со страхом.

Весы

Ваши оппоненты будут ставить вам палки в колеса и на корню душить ваши идеи. Не поддавайтесь и не бойтесь – вы же знаете, что поступаете правильно.

Скорпион

Желательно не проморгать знаковую встречу с интересным и полезным человеком, который в будущем окажет вам существенную поддержку и покровительство.

Стрелец

Не стоит доверять быстрой выгоде и ложным обещаниям. Бесплатный сыр бывает, сами знаете где. Если хотите получить желаемый результат, придется поработать.

Козерог

Прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам зла. Успех у противоположного пола может вскружить вам голову – смотрите, не потеряйте ее.

Водолей

Ваш стремительный успех может вызвать зависть у окружающих. Вам придется выбирать между дружбой и карьерным ростом. Но вы уже созрели для подобных непростых решений.

Рыбы

Обращение к прошлому в этот день окажется не только приятным, но и выгодным. Всплывут какие-то давние деловые связи с надежными и проверенными партнерами.

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