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Гороскоп на завтра: Скорпионам не стоит отказывать в помощи, а у Рыб вероятны серьезные просчеты

Астрологический прогноз на 29 ноября для всех знаков зодиака 

Шиховец Елена
Сегодня, 18:58
Гороскоп на 29 ноября
Гороскоп на 29 ноября

Овен

Невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. На данном этапе следует отказаться от новых проектов ради решения текущих дел.

Телец

Возможно, из-за стечения обстоятельств придется расстаться с некоторой суммой. Пусть это вас не пугает, поскольку деньги быстро вернутся.

Близнецы

Сегодня возможно новое знакомство, которое может перерасти в романтические отношения, если вы пожелаете. В любом случае все зависит только от вас.

Рак

Домашние заботы потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь надолго в одиночестве.

Лев

Кто-то из вашего окружения желает вам навредить. Не исключено, что ситуация заставит вас пересмотреть отношения с партнерами по бизнесу и коллегами.

Дева

Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас.

Весы

Ваших сил не хватит для завершения некоего сложного дела, от которого зависит не только ваше будущее. Ждите более удачного момента.

Скорпион

Если кому-то понадобится ваша помощь, не отказывайте. Когда поддержка потребуется вам, будьте уверены — вы ее получите в полном объеме.

Стрелец

Поездки, новые знакомства или встречи потребуют значительных денежных затрат. Так что измерьте свои возможности, прежде чем на что-то соглашаться.

Козерог

Избегайте перенапряжения и физических нагрузок. Этот день следует провести в спокойной обстановке, не обращая внимания на внешние раздражители.

Водолей

Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь на свои интуицию и сообразительность. Только вы знаете, каким должен быть конечный результат.

Рыбы

Будьте внимательны, так как вероятны серьезные просчеты. Сегодня вам придется быть более организованными и целеустремленными, нежели обычно.

гороскоп знаки зодиака
Источник: "Сегодня"
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