Гороскоп на завтра: Скорпионам не стоит отказывать в помощи, а у Рыб вероятны серьезные просчеты

Астрологический прогноз на 29 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 29 ноября

Овен

Невыполненные обязательства потребуют немедленного разрешения. На данном этапе следует отказаться от новых проектов ради решения текущих дел.

Телец

Возможно, из-за стечения обстоятельств придется расстаться с некоторой суммой. Пусть это вас не пугает, поскольку деньги быстро вернутся.

Близнецы

Сегодня возможно новое знакомство, которое может перерасти в романтические отношения, если вы пожелаете. В любом случае все зависит только от вас.

Рак

Домашние заботы потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь надолго в одиночестве.

Лев

Кто-то из вашего окружения желает вам навредить. Не исключено, что ситуация заставит вас пересмотреть отношения с партнерами по бизнесу и коллегами.

Дева

Не злоупотребляйте заботой и терпением близких вам людей. Ваша способность к самопожертвованию сейчас окажется необходимой и для них, и для вас.

Весы

Ваших сил не хватит для завершения некоего сложного дела, от которого зависит не только ваше будущее. Ждите более удачного момента.

Скорпион

Если кому-то понадобится ваша помощь, не отказывайте. Когда поддержка потребуется вам, будьте уверены — вы ее получите в полном объеме.

Стрелец

Поездки, новые знакомства или встречи потребуют значительных денежных затрат. Так что измерьте свои возможности, прежде чем на что-то соглашаться.

Козерог

Избегайте перенапряжения и физических нагрузок. Этот день следует провести в спокойной обстановке, не обращая внимания на внешние раздражители.

Водолей

Не стоит рассчитывать на помощь со стороны, положитесь на свои интуицию и сообразительность. Только вы знаете, каким должен быть конечный результат.

Рыбы

Будьте внимательны, так как вероятны серьезные просчеты. Сегодня вам придется быть более организованными и целеустремленными, нежели обычно.