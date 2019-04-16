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Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Астрологический прогноз на 17 апреля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Вам придется отстаивать свои интересы, чтобы добиться желаемых результатов. Ничего не дается просто так, и чтобы что-то получить, нужно прикладывать усилия.

Телец

Старайтесь держаться подальше от начальства в этот день. Что бы вы ни сделали, вами останутся недовольны. Осознание вашей правоты придет гораздо позже.

Близнецы

Не стоит взваливать на себя груз работы, которая рассчитана на целый коллектив. Вместе вы гораздо проще и быстрее справитесь с рабочими задачами, чем в одиночку.

Рак

Прежде чем приступать к новым планам, оглянитесь на проделанную работу и постарайтесь проанализировать, что вы сделали не так. Вам полезна работа над ошибками.

Лев

Не переживайте, все ваши опасения будут неоправданными, а хлопоты – пустыми. Спокойно занимайтесь теми делами, которые наметили на этот день.

Дева

Этот день хорошо подходит для самостоятельных шагов и поиска правильного решения. Можете смело полагаться на свою интуицию, она вас не подведет.

Весы

Какая-то ошибка в документах может дорого вам стоить. А потому важно перепроверять цифры и формулировки, прежде чем подписывать важные бумаги.

Скорпион

Вас ждет неожиданно щедрое материальное поощрение за недавно проделанную работу. Если вы на это не рассчитывали, то такой бонус будет вдвойне приятным.

Стрелец

Старайтесь не делать долгов в этот день и не давать ложных обещаний. Иначе на вас могут понадеяться, а вы подведете друзей в самый ответственный момент.

Козерог

В рутине дня постарайтесь найти хоть немного свободного времени, чтобы посвятить его людям старшего поколения, которые нуждаются в вашем внимании и поддержке.

Водолей

От вашего внешнего вида будет зависеть успех задуманного мероприятия. Так что не игнорируйте возможность посетить салон или ателье.

Рыбы

Гоните прочь грустные мысли и пессимизм. И не проморгайте знаки, которые судьба посылает вам в этот день – они могут оказаться полезными и переломными.

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