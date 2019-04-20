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Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

Точный гороскоп на завтрашний день 21 апреля 2019 года. Прогноз для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:19
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Постарайтесь заняться обновлением своего жилища. Перестановка или смена интерьера повлияет благотворно на ваше настроение. Но вот серьезной и грязной работой заниматься не стоит.

Телец

Будьте аккуратны с бытовой техникой, она может сбоить или же вообще сломаться. День стоит посвятить развлекательным мероприятиям, чтобы зарядиться энергией на всю неделю.

Близнецы

Прислушайтесь к себе и поступайте так, как подсказывает внутренний голос, а не умные советы окружающих. У каждого свое мнение, и не факт, что вам подойдет чужое решение, как жить.

Рак

Если не хотите, чтобы сегодняшняя незначительная размолвка переросла в ссору века, постарайтесь все свести к шутке. Может напомнить о себе запущенная хроническая болезнь.

Лев

Вам лучше провести этот день в уединении или, в крайнем случае, тет-а-тет с любимым человеком. Ужин при свечах и разговор по душам – это именно то, что вам нужно.

Дева

Если хотите, чтобы что-то изменилось в вашем окружении – начните с себя. Пересмотрите свои жизненные приоритеты. А предъявляя кому-то требования, сначала выполните их сами.

Весы

Ваши планы могут быть нарушены по вашей же оплошности. Старайтесь ничего не забывать и все делать в срок, тогда вам не придется возвращаться за забытой или потерянной вещью.

Скорпион

Пригласите друзей в гости, и тогда вам не придется скучать в этот день. Сообща можно и гору свернуть, а не только решить возникшую перед вами незначительную проблему.

Стрелец

Прошлое не переделать, а вот успехи будущего зависят от вас уже сейчас. Не зацикливайтесь на своих неудачах. Лучше посвятите время подаркам для близких людей – они будут благодарны.

Козерог

Старайтесь избегать компаний, где присутствуют люди, которые вас утомляют. Лучше провести день в одиночестве, чем отбиваться от навязчивых собеседников, убежденных в своей правоте.

Водолей

Займитесь благоустройством своего жилья. Если в доме уютно, то туда всегда хочется возвращаться даже после самого трудного дня. Как насчет покупки пары горшков с цветами?

Рыбы

Перемещения в этот день нежелательны. Проявите осторожность, находясь в дороге, а лучше вообще не садиться за руль. Берегите желудок и не злоупотребляйте жирным и жареным.

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