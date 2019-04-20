Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику
Точный гороскоп на завтрашний день 21 апреля 2019 года. Прогноз для всех знаков зодиака
Овен
Постарайтесь заняться обновлением своего жилища. Перестановка или смена интерьера повлияет благотворно на ваше настроение. Но вот серьезной и грязной работой заниматься не стоит.
Телец
Будьте аккуратны с бытовой техникой, она может сбоить или же вообще сломаться. День стоит посвятить развлекательным мероприятиям, чтобы зарядиться энергией на всю неделю.
Близнецы
Прислушайтесь к себе и поступайте так, как подсказывает внутренний голос, а не умные советы окружающих. У каждого свое мнение, и не факт, что вам подойдет чужое решение, как жить.
Рак
Если не хотите, чтобы сегодняшняя незначительная размолвка переросла в ссору века, постарайтесь все свести к шутке. Может напомнить о себе запущенная хроническая болезнь.
Лев
Вам лучше провести этот день в уединении или, в крайнем случае, тет-а-тет с любимым человеком. Ужин при свечах и разговор по душам – это именно то, что вам нужно.
Дева
Если хотите, чтобы что-то изменилось в вашем окружении – начните с себя. Пересмотрите свои жизненные приоритеты. А предъявляя кому-то требования, сначала выполните их сами.
Весы
Ваши планы могут быть нарушены по вашей же оплошности. Старайтесь ничего не забывать и все делать в срок, тогда вам не придется возвращаться за забытой или потерянной вещью.
Скорпион
Пригласите друзей в гости, и тогда вам не придется скучать в этот день. Сообща можно и гору свернуть, а не только решить возникшую перед вами незначительную проблему.
Стрелец
Прошлое не переделать, а вот успехи будущего зависят от вас уже сейчас. Не зацикливайтесь на своих неудачах. Лучше посвятите время подаркам для близких людей – они будут благодарны.
Козерог
Старайтесь избегать компаний, где присутствуют люди, которые вас утомляют. Лучше провести день в одиночестве, чем отбиваться от навязчивых собеседников, убежденных в своей правоте.
Водолей
Займитесь благоустройством своего жилья. Если в доме уютно, то туда всегда хочется возвращаться даже после самого трудного дня. Как насчет покупки пары горшков с цветами?
Рыбы
Перемещения в этот день нежелательны. Проявите осторожность, находясь в дороге, а лучше вообще не садиться за руль. Берегите желудок и не злоупотребляйте жирным и жареным.
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