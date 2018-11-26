Гороскоп на завтра: Тельцов ожидают денежные затраты, а Водолеям стоит заняться планированием
Астрологический прогноз на 27 ноября для всех знаков зодиака
Овен
Ваш энтузиазм заставит коллег изменить отношение к работе в лучшую сторону. Благоприятная атмосфера в коллективе поможет быстрее добиться желаемого.
Телец
В этот день благоприятны любые поездки, новые знакомства и встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных трат.
Близнецы
Вероятный конфликт с близкими людьми придет к разрешению благодаря вашим дипломатическим талантам. Будьте готовы идти на компромисс.
Рак
Для достижения целей потребуется расширение круга знакомств. В принципе, ничего сложного, если не игнорировать деловые тусовки и бизнес-встречи.
Лев
День обещает быть ярким и запоминающимся. Он благоприятен для небольших путешествий, поездок, физических нагрузок, активного отдыха.
Дева
Сегодня вы ощутите легкость и эмоциональный подъем. Появится возможность переосмыслить прошлое и создать удачные планы на будущее.
Весы
В этот день возможны знакомства, которые подарят вам новые возможности в будущем. Пользуйтесь каждым имеющимся шансом реализовать задуманное.
Скорпион
Вы справитесь со многими трудностями, также вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми.
Стрелец
Желание перевернуть мир, а также неумение расслабиться могут привести к проблемам со здоровьем или к мелким недоразумениям с внешним окружением.
Козерог
Будьте осмотрительны в общении, не приближайте к себе ненадежных людей, избегайте новых знакомств. А также не обещайте того, что вам не по силам.
Водолей
Хороший день для планирования. Не упускайте инициативу из своих рук, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь. Упущенное сейчас трудно будет наверстать в будущем.
Рыбы
Ваша нервозность и эмоциональная восприимчивость сегодня достигнут предела. Вам придется научиться справляться со своими эмоциями.