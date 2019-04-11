Гороскоп на завтра: Весы достигнут успеха, а Львам важно сдерживать эмоции

Астрологический прогноз на 12 апреля для всех знаков зодиака

Гороскоп на завтра Фото: Pixabay

Овен

Поменьше обращайте внимания на слова окружающих, возможно, они просто вам завидуют. А вот просьбы о помощи стоит остерегаться, вы рискуете нарваться на аферу.

Телец

Ваше плохое настроение может помешать работе и налаживанию деловых отношений. Поэтому срочно ищите способы отвлечься от гнетущих вас проблем.

Близнецы

Сегодня вам предстоит монотонная работа, которая вас мало порадует. Желательно побыстрее с ней разделаться и перейти к более интересным и важным занятиям.

Рак

Не отмахивайтесь от мыслей, которые на первый взгляд могут показаться глупыми или нереальными. Возможно, именно в этом кроется креативное решение вашей задачи.

Лев

Постарайтесь сдерживать свойственную вам от природы конфликтность и желание доминировать. Иначе, вместо приятного и спокойного вечера, вам не избежать взрыва эмоций.

Дева

Вы можете рассчитывать на приятный материальный бонус. Если вас приглашают принять участие в незнакомом мероприятии – не отказывайтесь, будет интересно.

Весы

Вам предстоит отстоять свою репутацию перед начальством и в глазах коллег. Применив нестандартный ход, вы без труда достигнете успеха.

Скорпион

Лень вам противопоказана в этот день, иначе вы рискуете пропустить важное деловое предложение. Обратите внимание на то, чем вы питаетесь – велик риск отравления.

Стрелец

Избегайте общения с людьми, которые не вызывают у вас доверия. Интуиция – ваш лучший друг в этот день, так что можете смело ей довериться.

Козерог

Вам придется оглянуться назад, в далекое прошлое. Ваш прошлый опыт или давний знакомый поможет решить насущные проблемы.

Водолей

День подходит для освобождения от ненужных вещей или старых, изживших себя отношений. Пришло время для освоения новых территорий и реализации свежих идей.

Рыбы

Будьте готовы к получению неожиданной информации, которая может одновременно и порадовать, и озадачить вас. Не пейте холодного и берегите горло.

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