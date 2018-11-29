Гороскоп на завтра: Водолеев ожидают прекрасные новости, а Львов – успех в делах

Астрологический прогноз на 30 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен

Для достижения целей придется быть максимально уверенными в себе. Если вы не верите в успех некого дела, то и заниматься им не следует.

Телец

Берите ответственность на себя: вы сумеете справиться с делами лучше других. Поверьте в себя, и тогда окружающие не будут сомневаться в ваших силах.

Близнецы

На сытый желудок важные решения принимаются куда проще и качественнее, нежели на голодный. Найдите время на обеденный перерыв — и лучше не на один.

Рак

Подумайте, стоит ли тратить столько душевных сил на отстаивание своих принципов. Может, стоит начать уступать другим в некоторых моментах?

Лев

Звезды обещают вам значительный, хотя и кратковременный успех в делах. Поэтому вам необходимо выжать из ситуации максимум пользы.

Дева

Даже споры с шефом принесут неплохие результаты. Ведь начальник понимает, когда вы просто упрямы, а когда предлагаете дельные вещи.

Весы

В этот день вы наконец-то найдете причину ряда ваших проблем. Останется пустяк — разобраться, каким образом исправить ситуацию.

Скорпион

С этого дня установятся стабильно хорошие отношения с начальником, так что на выходные вы уйдете с чувством полного удовлетворения от происходящего.

Стрелец

Сегодня вам придется доказывать, что вы действительно достойны той должности, которую занимаете. Успокойтесь, вы справитесь с любыми сложностями.

Козерог

Люди, от которых вы зависите дома и на работе, могут встретиться и поговорить о вас. Вряд ли вам это нужно, поэтому примите соответствующие меры.

Водолей

День принесет множество прекрасных новостей, которые обязательно поднимут настроение. За ваш труд начальство решит вас поощрить.

Рыбы

Ваши мысли сегодня будут заняты чем угодно, но только не работой. Пробудите в себе чувство ответственности, иначе придется работать в выходные.