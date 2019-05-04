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Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

Астрологический прогноз на 5 мая для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Гороскоп на завтра
Гороскоп на завтра
Фото: Pixabay

Овен

Этот день стоит посвятить работе с растениями и прогулке на свежем воздухе. Энергетика природы способна подпитать вас и добавить сил на неделю вперед.

Телец

Не жалейте сил и времени, чтобы помочь родственникам в сложный момент. Вам ведь тоже приходится к ним не единожды обращаться за помощью.

Близнецы

Старайтесь избегать шумных компаний. Редкий случай, но вам не захочется общения, а из-за накопившейся усталости организм попросит тишины и покоя. Попробуйте отоспаться.

Рак

Следите за личными вещами в общественных местах – кому-то может приглянуться ваш кошелек или сумка. Но это не означает, что нужно относиться недоверчиво ко всем подряд.

Лев

Откажитесь от домашних хлопот и переключитесь на творческие занятия, которые принесут вам моральное удовлетворение и позволят отвлечься от проблем.

Дева

В вашу жизнь может ворваться интересная личность, с которой будет нескучно общаться и весело проводить время. Главное – не замыкаться в себе и открыться навстречу новому.

Весы

Погружение в далекое прошлое может разбудить грустные воспоминания. Но это часть вашей жизни, так что не стоит от нее отмахиваться. Вам поможет поддержка близких.

Скорпион

Звезды советуют вплотную заняться своим гардеробом и подобрать что-нибудь новенькое и освежающее. Смена имиджа благотворно повлияет на ваше настроение.

Стрелец

Будьте аккуратнее, используя бытовую технику – она не слишком хочет слушаться вас в этот день. Отнеситесь к этому факту философски. Видимо, просто пришло время ей сломаться.

Козерог

Займитесь наведением порядков, а то за неделю поднакопилось много неразрешенных бытовых вопросов. Вы останетесь довольны результатом, и еще останется время на отдых.

Водолей

Этот день желательно посвятить оздоровительным процедурам. Если вы планировали сесть на диету, как раз можете поэкспериментировать с новыми облегченными блюдами.

Рыбы

Если вы умеете готовить, звезды советуют погрузиться с головой в тему кулинарии. Вполне возможно, что у вас получится интересное и до сих пор не испробованное блюдо.

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