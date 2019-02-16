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Хочешь стать креативнее – пойди прогуляйся

Как взаимосвязаны физические упражнения и активность мозга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Хочешь стать креативнее – пойди прогуляйся
Хочешь стать креативнее – пойди прогуляйся
Фото: Pixabay

 

Стэнфордские психологи Мэрили Оппеццо и Дэниэл Шварц провели эксперимент среди двух групп людей. Обе они выполняли "тест Гилфорда" (придумывание интересного варианта использования обычного предмета) и другие тексты на креативность мышления. Тесты позволяли оценить масштабы нестандартного подхода к обыденным вещам.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of experimental psychology. И выяснилось: во время ходьбы (от 5 до 15 минут) уровень креативности значительно повышался! Творческих решений у этих испытуемых было гораздо больше, чем у сидящих. Мало того, не оказалось разницы между прогулкой на свежем воздухе или на беговой дорожке в зале, или по коридору в помещении.

Кстати, видимо древние греки что-то знали, так как много ходили и в буквальном смысле все делали на ходу, используя дом в основном только, как место для сна. За пешие прогулки очень ратовал Ницше, а Жан-Жак Руссо обошел пешком пол-Европы. Чарльз Диккенс, Вирджиния Вульф и другие писатели любили искать вдохновение в прогулках. А Стив Джобс любил проводить совещания в буквальном смысле на ходу.

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Результаты исследования слегка удивили ученых. И Мэрили Оппеццо  даже прочла лекцию на TED по этому поводу. И сформулировала 5 советов – что делать, если нужно какое-то творческое решение:

- сформулируйте проблему или задачу;

- пойдите гулять или бегать (или совершайте любое физическое движение, которое не нужно контролировать мозгом);

- не останавливайтесь на первой идее, которая пришла в голову.  Думайте дальше;

- запишите свои идеи прямо на ходу, чтобы ничего не забыть (например, на диктофон);

- вернитесь к этому позже.

И не забывайте, что 10 тысяч шагов в день рекомендуют проходить врачи – просто, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.

Ранее мы писали о силе мысли и слова: правда об их влиянии на нашу жизнь.

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упражнения прогулка мозг взаимосвязь
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