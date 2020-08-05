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Хочу и буду: почему важно позволять себе делать то, что хочешь

Сегодня, 12:52

Наталья Холоденко говорит, что никогда не поздно начать себя слышать и поддерживать

Каждому человеку важно научиться делать то, что он на самом деле хочет. Просто прислушаться к своим ощущениям, желаниям и разрешить себе это сделать. Об этой необходимости рассказала психолог Наталья Холоденко. На своей странице в Instagram она также пояснила, как это влияет на становление личности каждого человека.

"Как это непривычно. В процессе взросления мы адаптируемся жить в обществе благодаря подстройке. Дети считывают на уровне мимики, чего от них ожидают, и пытаются поступать именно так, чтобы понравиться. Но они позволяют себе капризы и срывы", – поясняет эксперт.

Почему важно позволять себе делать то, что хочешь
Почему важно позволять себе делать то, что хочешь
Фото: pexels

В то же время взрослые не позволяют себе таких капризов, даже если им тоже хочется "на ручки" и разрыдаться во все горло за то, что они сами себе запрещают, постоянно себя сдерживают и не могут высказаться.

Хочу и буду – это целый процесс позволения себе жить свою жизнь.

"Хочу и буду – это не протест, как его часто видят родители, это состояние преданности себе. Если ребенок настойчиво лезет в лужу, это "хочу и буду", а также все, что не угрожает его жизни и не нарушает целостность дорогостоящих предметов, нужно позволять. Так формируются лидеры", – поясняет Наталья.

В то же время она говорит, что и во взрослой жизни важно позволить себе признать, чего вы хотите, и подчиниться своей воле со словами "слушаюсь и повинуюсь".

"Несмотря на то что практически все из нас задавленные личности, никогда не поздно начать себя слышать и поддерживать. И ответить на вопросы: так чего ты хочешь и что теперь будешь делать?" – подытожила психолог.

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Источник: Сегодня
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