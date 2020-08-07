Хочу отдохнуть: 10 правил идеального отпуска

Немного экстрима не помешает, если жизнь человека слишком монотонна и начинает развиваться апатия ко всему

Отдых необходим людям для восполнения запасов энергии для жизни и работы. Отдых нужен нашему организму точно так же как и работа. Но бывает так, что отпуск не помогает снять усталость, а даже наоборот – привносит напряжение. В таком случае говорят, что после этого отдыха еще нужен один отпуск. Так происходит, потому что человек выбрал не подходящий именно ему вид отдыха, то есть он отдыхал неправильно, уверяет практикующий психолог Мария Васина. На своем сайте она рассказывает, что необходимо для полноценного отдыха.

10 правил идеального отпуска

1. Заняться деятельностью, которая противоположна работе

Или сменить привычные место и деятельность. Если ваша работа офисная — сидячая за компьютером и документами, то лучший отдых для вас будет – активный (занятия спортом или просто прогулка на свежем воздухе).

Как отключиться от мыслей в отпуске и отдохнуть Фото: pexels

Хотя всегда хочется залечь под телевизором или усесться за домашний компьютер. Но такой "горизонтальный" отдых эффективен только для работников физического труда.

Офисному же человеку это не только не позволяет отдохнуть, но увеличивает пассивность, сонливость и безжизненность. Если вы — домохозяйка и целый день проводите в доме и на кухне, то нужно выйти из надоевших мест и прогуляться там, где вы не находитесь каждый день.

2. Заниматься тем, что приносит долгосрочную радость

Нужно выяснить, какая деятельность приносит вам настоящее удовлетворение. Или же вспомнить о своих былых увлечениях и хобби, которые наполняли ваше сердце радостью и удовлетворением, но которые поглотила каждодневная суета.

Такие хобби как вязание, рисование, пение, игра на инструментах и многие другие не только позволяют отдохнуть и хорошо провести время, но наполняют нашу душу силами и вдохновением на несколько дней вперед.

Поэтому, когда выпадает пол часика на отдых, лучше потратить их на хобби, нежели просто просидеть в интернете или за просмотром сериала. Тем более, что радость от просмотра экранов сохраняется не так долго или останавливается вместе с окончанием сериала.

3. Во время отпуска или выходных не нужно переделывать все домашние дела.

4. Быть открытыми всему новому

Если зацикливаться на стандартных программах отдыха, то можно пропустить много ярких впечатлений, эмоций, знаний. Я не призываю вас к экстриму, но предлагаю задуматься и просто чуть-чуть расширить свои горизонты.

Хотя немного экстрима не помешает в случаях, если жизнь человека течет слишком монотонно и начинает развиваться апатия ко всему окружающему. Возможно, у такого человека понизился уровень гормона адреналин. Поэтому новые положительные эмоции могут исправить положение.

5. Не ждать, что ваш отдых будет идеальным

Если ожидания слишком большие, но что-то начинает идти не по плану, то приходит разочарование и грусть. Этого можно избежать, если относится ко всему проще, радоваться тому малому, что есть и не ставить планку слишком высоко. Позитивный настрой всегда поможет выбрать лучшее из сложившихся обстоятельств.

6. Убрать все то, что мешает отдыхать

Телефон, интернет, документы не дают нам полноценно расслабиться. Также всегда есть риск обсуждать рабочие моменты во время отдыха в компании партнеров или коллег по работе. Поэтому сразу же ставьте табу на отвлекающие от отдыха предметы или разговоры.

Правильно планируйте свой отпуск Фото: Getty Images

7. Организовать отдых для себя, а не только обеспечивать комфорт детей и мужа

Самая популярная ошибка мам – окружить заботой всех, а о себе забыть. При организации любого отдыха, в первую очередь продумайте условия, в которых вы сможете расслабиться и хорошо провести время. Поступая так, вы действуете не эгоистично, но в интересах всей семьи.

Если мама сможет отдохнуть, то в выигрыше останутся все. Поэтому делаем добрую маму.

8. Быть гибкими

Если у вас была запланирована одна программа отдыха, но вдруг на данный момент у вашей души появились совсем другие потребности, то нужно следовать за сердцем. Например, вы на пикнике, в большой шумной компании, а вам нужно побыть в покое. В таком случае можно прогуляться в одиночестве или вдвоем с близким человеком.

9. Баланс планирования и порывов души

Плохо, когда отдых вовсе не спланирован. Но также плохо, когда отдых настолько детально и жестко расписан, что уже не план для вас, но вы – для плана. Это становится похоже на отработку заплаченных денег. Поэтому важно быть смелыми и отказаться от лишних экскурсий, мероприятий, попросить сократить маршрут или остановиться на какое-то время.

10. Искать помощников

Когда семья собрана всем составом, не нужно брать на себя абсолютно всю ношу по заботе о маленьких детях, их адаптации и комфорте. Важно попросить мужа и договориться с ним заранее, чтобы распределить заботу о детях и других организационных моментах поровну с ним. Или же позаботиться о том, чтобы взять с собой помощника — няню или бабушку.

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