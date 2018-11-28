Худая – не значит красивая: как перестать ждать и начать жить

По словам Майи Тульчинской, мы живем так, словно собираемся жить вечно

Любите себя в любом весе. Фото: depositphotos

Мысли о неидеальной фигуре посещают многих женщин. Но особенно надоедают они тем, кто все время пытается похудеть, экспериментируя с диетами и различными тренировками. При этом в шкафу обязательно найдутся вещи, которые ждут свой звездный час и время "когда вы похудеете".

Майя Тульчинская, колумнист, автор блога "Доступно и просто о моде и стиле" рассказывает о том, как перестать считать свои килограммы помехой к счастью и начать жить полноценной жизнью уже сейчас, передает WoMo.ua.

Не верь глазам своим

Одна девушка в свои 30 с небольшим носила 52 размер и, конечно, мечтала похудеть. Кто ж об этом не мечтает? Однажды ее мечта сбылась. Она начала буквально таять на глазах, становясь все тоньше и тоньше с каждым днем — вырисовалась тонкая талия, обнаружились стройные ноги. Оказалось, у нее почти модельные пропорции! Коллеги посматривали кто с любопытством, кто с нескрываемой завистью. Приставали с вопросами, просили поделиться чудо-диетой и телефоном тренера. Она невесело улыбалась и ничего определенного не отвечала. Брала больничные – все длиннее и длиннее. И после очередного больничного она не вернулась. Ее похудение было вызвано болезнью, страшной и поздно диагностированной. Она не дожила до своего 35-летия.

Другая девушка всю жизнь была полной и всю жизнь ей рассказывали, как важно похудеть! "Дело ведь уже даже не в красоте, это же вопрос здоровья!" – говорили ей. "Разве ты не понимаешь, этот лишний вес убьет тебя!" – говорили ей. Ее убил не вес. Ее убил водитель автобуса, который на мгновение отвлекся от дороги. Ей был 41 год.

Отложенная жизнь

А третья девушка… Нет, не ждите еще одной трагической истории, третья девушка жива и здорова. Но живет она не так, как хотела бы. Она хотела бы носить модные платья, яркие туфли. Сделать стильную стрижку и красить губы красной помадой. Заказать красивую семейную фотосессию и поставить, наконец, свежее фото на аватарку. Но она не может все это сделать, потому что пока не похудела. Вот похудеет и уж тогда… А пока у нее на аватарке фото 5-летней давности.

У нее в шкафу есть заветный уголок "когда похудею". Иногда она заглядывает туда с надеждой. А пока носит какие-то печальные, бесформенные недоразумения, единственная ценность которых в том, что в них можно спрятаться. Если бы в продаже были шапки-невидимки, она бы с удовольствием купила одну и носила, не снимая. Вот когда похудела бы, тогда бы уж, конечно! Тогда бы сняла! А пока не похудеет – зачем ей быть заметной?

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Она и на море поедет, когда похудеет, а то стыдно на пляж выйти. И на вечеринки будет ходить, когда похудеет, а то у нее и платьев для вечеринки нет. А покупать их зачем, она же похудеет, потом велико будет! К косметологу сходит, когда похудеет. Толку от ухоженной кожи, если ты не худая? Она созовет гостей на свой день рождения, будет принимать поздравления и комплименты. Когда похудеет.

У нее вся жизнь отложена до того магического "завтра", когда она проснется худой. Как будто кто-то гарантировал, что это волшебное худое "завтра" когда-нибудь наступит! Как будто кто-то гарантировал, что у нее вообще будет хоть какое-то завтра! Что ее не собьет машина на пешеходном переходе, не свалит тяжелая болезнь, не настигнет еще какая-нибудь беда, непредсказуемая и неконтролируемая.

Здесь и сейчас

Высокая продолжительность жизни сыграла с нами злую шутку. Мы живем так, словно собираемся жить вечно. Словно у нас в запасе множество жизней, и можно одну прожить в полноги, на черновик, потом в другой наверстаем. Но это не так! Когда мы откладываем радости, удовольствия, впечатления, потому что пока недостаточно хороши для них, мы попросту обкрадываем себя! Сколько бы ни было счастливых дней впереди, эти, упущенные дни уже потрачены зря, и их не вернуть!

Собираетесь похудеть? Отлично! Но это вовсе не отменяет жизни здесь и сейчас. В продаже все больше стильных, актуальных вещей для любого размера. Можно одеваться модно уже сегодня, а когда похудеете – что ж! Большое ушить – не тесное расставить.

В сети полным-полно модных блогеров любого размера и любого роста. Можно найти девушек с фигурой, похожей на вашу, и черпать у них идеи для оставления собственного гардероба. Похудеете – найдете другие примеры для подражания.

Современная стрижка, ухоженная кожа, освежающий макияж украшают женщину любой комплекции и повышают настроение, что украшает женщину еще больше. Это намного быстрее и проще, чем похудеть, и, в отличие от похудения, тут результат гарантирован.

Ни в одном театре, ни в одном клубе или концертном зале нет на входе рамки, в которую не проходят женщины больше определенного размера. Нет их и в спортивных клубах, и в танцевальных студиях, и в фотостудиях, где можно сделать волшебную фотосесcию. Во всех этих местах, куда люди ходят для удовольствия и хорошего настроения, есть просто двери. И они открываются для женщин любого размера. Нужно только позволить себе их открыть.

Нужно только напоминать себе время от времени, что завтра может не быть. Эти слова могут показаться страшными, но на самом деле, это не повод для грусти. Это – повод для счастья от того, что есть сегодня.

Ранее об этом писал и психолог Михаил Лабковский. Он пояснил, почему нельзя откладывать жизнь на потом и назвал эту "способность" человечества большой ошибкой.