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И хорошее настроение не покинет больше вас: четыре секрета, как стать веселее

Когда люди обнимаются, организм вырабатывает гормон окситоцин, который делает нас счастливыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:38
Как улучшить свое настроение
Как улучшить свое настроение
Фото: Pexels

Незавершенные проекты, много работы, неудачные праздники, разногласия в семье или плохое самочувствие могут выбить из колеи кого-угодно. Но, бывает и так, что плохое настроение появляется просто так без какой-либо причины. Чтобы это исправить не обязательно делать над собой титанические усилия, важно просто знать несколько секретов хорошего настроения.

Японцы создали устройство для поднятия настроения – смотрите видео:

Ешьте яркие овощи

Яркие цитрусовые и болгарский перец богаты витамином С и содержат рутин, который укрепляет стенки капилляров. Употребление в пищу этих продуктов является хорошей профилактикой бронхитов, простуды и даже астмы. А еще цветные овощи выводят из организма холестерин.

Приведите нервы в порядок

Для улучшения работы всего организма – укрепления иммунной системы, улучшения качества сна, умственной и физической работоспособности, а также устойчивости к воздействию стресса – необходим магний. К сожалению, в современном рационе большинства людей его не хватает.

Как улучшить настроение
Как улучшить настроение
Фото: Pexels

Следите за осанкой

Застои в шейно-позвоночном отделе приводят к головокружениям, головной боли, боли в плечах и к отекам лица.

Чаще обнимайтесь

Когда люди обнимаются, организм вырабатывает гормон окситоцин, который делает нас счастливыми. Поэтому встречайтесь со старыми друзьями по поводу и без. Психологи считают, что, когда дома или на работе возникают проблемы, люди с достаточной социальной поддержкой легче переносят проблемы и неприятности.

Тем временем мы выяснили, какие три вопроса помогут узнать о мужчине все максимально быстро.

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