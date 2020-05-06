Эксклюзив

Инна Мирошниченко: "Я отношу себя к карьеристам и скорее даже к заядлым childfree, чем к любителям детей"

Юрист и жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко рассказала о своем счастливом материнстве

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет находить время на себя, свои хобби, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская, хореограф Алена Шоптенко.

Сегодня про свое материнство рассказала юрист и мама двоих детей Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко с семьей Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна, два года назад вы стали женой и матерью. Как изменилась ваша жизнь с появлением дочки Мии? Быстро свыклись с новыми для себя ролями?

С появлением Мии жизнь изменилась кардинально. С одной стороны она стала более наполненная, счастливая и яркая, а с другой стороны – я полностью изменила свою сферу деятельности. Поэтому мне было странно оказаться в роли мамы. На тот момент я не знала, насколько счастливая эта часть жизни и насколько я буду благодарна Вселенной за такой подарок.

Тогда мне было больше страшно, но я ни о чем не сожалею, что это произошло именно тогда.

До появления дочери вы работали юристом, затем ушли в один декрет, а потом с сыном – во второй. К работе возвращаться хотите? Или, возможно, хотели бы поменять род деятельности?

Я не оставляла юридическую деятельность ни с появлением первого, ни с появлением второго ребенка. Но я сократила ее на 90 или более процентов и занимаюсь этим в свое удовольствие.

Я планирую возвращаться к работе – но точно тогда, когда буду считать, что дети нуждаются во мне меньше

Я, к счастью, не нуждаюсь в финансах, меня обеспечивает муж. Поэтому я могу позволить себе заниматься любимым делом – юриспруденцией, как хобби, не ожидая никакого фидбэка в виде заработной платы. Поэтому я делаю это тогда, когда у меня есть свободное время, вдохновение, попадаются интересные кейсы или, как вот, я веду юридическую рубрику в Instagram. Это абсолютно бесплатно, но требует много моего времени, сил и знаний. Я очень счастлива, что у меня есть возможность поступать именно так.

Конечно же, планирую возвращаться к работе, но не знаю когда. Точно тогда, когда буду считать, что дети нуждаются во мне меньше.

У вас двое маленьких детей, вы успеваете читать, готовить и уделять время мужу. Как у вас так получается? Возможно, пользуетесь какими-то методиками тайм-менеджмента?

Главный секрет моего тайм-менеджмента – это делать только то, что мне нравится. Мне действительно нравится заниматься спортом по часу в день, мне нравится уделять несколько часов в день чтению, мне нравится готовить для мужа и детей. Этим я и занимаюсь.

Другие занятия, которые мне не приносят удовольствие и которые я могу делегировать кому-то, – я не делаю. Например, я доверяю уборку клининговой компании, посуду моет посудомоечная машинка, вещи стирает стиральная машина, соответственно, я освобождаю себя для тех дел, которые приносят мне наслаждение.

Инна Мирошниченко с семьей Фото: instagram.com/_inna_mi_

Есть люди, которым нравится убирать, они получают от этого удовольствие, но при этом им не нравится читать – они себя заставляют. Поэтому я за то, чтобы человек занимался тем, что ему нравится, тогда он будет находить на это и силы, и время, и желание.

Вы отлично выглядите. Как находите время на себя и свои увлечения? Вам кто-то помогает с ребенком?

В докарантинное время мне очень помогали мама и свекровь – они обе живут в Киеве, и обе не работают с тех пор, как родилась Мия. Это решение, которое мы приняли совместно на семейном совете, что отныне их работа – это помогать мне с моими детками.

Сейчас мы минимизировали общение с бабушками и мне помогает муж. Именно благодаря поддержке близких людей, у меня есть возможность уделять время себе и высыпаться. И я понимаю, что очень сложно тем женщинам, которым некого привлечь и некого попросить о помощи.

Каких главных правил в воспитании ребенка вы придерживаетесь? И используете ли те методы, какими воспитывала вас родители? Или, возможно, советуетесь с психологом, подругами?

Я не могу сказать, что в воспитании детей мы придерживаемся каких-то правил, методик, слушаем советы определенных врачей, психологов или педиатров – нет. Скорее это симбиоз всех полученных знаний из разных источников.

Я не воспитываю своих детей, как воспитывали меня. Потому что, я считаю, меня воспитывали по советским стандартам – слишком строго, чтобы ребенок мог заметить родительскую любовь

Принимая какое-либо решение касательно ребенка, нет смысла советоваться с подругами или с родственниками. Потому что отношения с вашим ребенком уникальны – это некий микромир. Отношения со следующими детьми (старшими, младшими – это неважно) также будут совсем другие. Поэтому важно слушать только свое сердце и своего ребенка.

В одном из интервью вы говорили, что вы не только родители с Тимуром, а и муж с женой. Часто удается найти время для вас двоих, сходить на свидание или даже уехать только вдвоем на отдых?

Нам не очень легко уехать куда-либо вдвоем не только из-за наличия детей, но и из-за графика Тимура. Поэтому, как только появляются какие-то окна, он сразу планирует поездку либо всей семьей, либо вдвоем. Мы придерживаемся такого правила: нужно чередовать поездки всей семьей с детьми с поездками только вдвоем, когда мы сможем отдохнуть от детей, соскучиться и вспомнить, что в первую очередь мы – муж и жена. Точно также периодически практикуем оставлять детей бабушкам и ходить на свидание – в кино, на ужины или просто дома посидеть и посмотреть любимые сериалы.

Наверняка у вас, как у каждой мамы, бывают дни, когда вы чувствуете себя опустошенной, измотанной и лишенной энергии. Какие методы или способы восстановления сил вы используете?

В такие моменты я привлекаю помощь извне – бабушек или подруг. Доверяю им своих детей, а сама уделяю время себе. Если есть возможность, остаюсь одна – читаю, пью кофе, сплю, а если нет возможности – то просто приглашаю кого-то к себе домой и мы все вместе отдыхаем. Таким образом кто-то забавляет детей, а у меня есть возможность отвлечься, поговорить с этими же друзьями или как минимум насладиться двумя свободными руками.

Инна Мирошниченко с семьей Фото: instagram.com/_inna_mi_

Как справляетесь с детьми во время карантина, находясь 24/7 в четырех стенах? Есть уже свои лайфхаки, чем занять детей, чтобы выкроить время для себя?

Поскольку до карантина я уже два последних года была в декрете, для меня мало что изменилось. Наоборот, муж чаще находится дома и имеет возможность помочь мне с детьми. Поэтому я не ощутила, что я что-то потеряла с введением карантина. Разве что возможность чаще выходить на улицу.

Отношения с вашим ребенком уникальны – это некий микромир. Отношения со следующими детьми (старшими, младшими – это неважно) также будут совсем другие. Поэтому важно слушать только свое сердце и своего ребенка

Определенных лайфхаков нет, мы просто посвящаем все свободное время детям, развлекая их, играясь с ними, укладывая спать, готовя им есть, кормя их. Поэтому, скорее, карантин – это наше время для детей.

Инна Мирошниченко с семьей Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сейчас популярна и востребована тема счастья. Вы считаете себя счастливой мамой, и как достичь этого состояния тем, у кого произошло "выгорание"?

Да, я ощущаю себя счастливым человеком, мамой, женой, женщиной и понимаю, что очень часто другие мамы ощущают "выгорание". Потому что они пытаются успеть все, или показать, что являются хорошими мамами – не себе, а кому-то другому – обществу, своей маме, своей подруге, соцсетям. Если они перестанут гнаться за этими стандартами, зададут вопрос себе, что нужно именно им, то есть ей и ее детям для счастья, то станет намного легче. Потому что отпадут наверное 50% требований, которые они старались соблюдать, появится время на все остальное и тогда будет меньше риска выгореть эмоционально.

Все подробности в спецтеме Happy mama

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться