Инструкция для женщин: 12 способов вызвать у мужчины одержимость вами

Для этого необязательно иметь степень доктора наук или быть автором бестселлеров

Любите друг друга. Фото: pixabay

Какой женщине не понравиться, если мужчина будет сходить с ума по ней. Но, для того, чтобы не просто заинтересовать, а еще и вызвать у вашего объекта желания одержимость вами, необходимо приложить немного усилий.

1. Не нужно отвечать на его сообщения сразу – заставьте его подождать.

Вы ведь не хотите, чтобы он подумал, будто вы не сводите глаз с телефона в ожидании, что он вам напишет. Это будет признаком нетерпения. Но точно так же вам не хочется, чтобы он подумал, что вы с ним играете, намеренно заставляя ждать вашего ответа. Здесь главное знать меру.

2. Убедитесь, что вы слишком умны, чтобы так просто о вас забыть.

Для этого необязательно иметь степень доктора наук или быть автором бестселлеров. Если вы покажете ему, что за вашей внешностью скрывается глубокая личность, ему наверняка придется это по вкусу.

3. Будьте добры с его близкими друзьями.

Покажите ему, что вы можете быть милой не только с ним, но и со всеми, с кем познакомитесь. А еще дайте ему знать, что вам не составит особого труда стать частью его социального окружения.

4. Вы все время должны излучать уверенность и любовь к себе.

Если вы себя любите, то тем самым даете ему еще одну причину вас полюбить. Вы показываете парню, насколько вы любвеобильны. Будьте уверенны в том, кем вы являетесь.

5. Выбирайте свои сражения с умом.

Не нужно спорить с ними по любому поводу. Да, ссор не миновать, но в некоторых из них просто нет необходимости, поскольку они могут разрушить ваши отношения.

6. Вкладывайте в ваши отношения столько же, сколько и он.

Вам ведь не хочется, чтобы он сделал всю работу за вас и думал, что вы незаинтересованные в поддержании отношений. Если не "подкармливать" партнера свежей порцией вашего внимания, он может быстро переключиться на кого-то другого. Покажите ему, что вы тоже хотите работать над отношениями.

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7. Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь.

Если вы притворяетесь кем-то только ради того, чтобы впечатлить его, проблем не миновать. Как правило, мужчины очень хорошо видят, когда женщина их обманывает.

8. Будьте искренними и открытыми в своих мыслях и чувствах.

Мужчина ценит честность и не станет делать из себя дурака. Поэтому будьте открытыми и искренними со своим любимым.

9. Вдохновляйте его быть самим собой.

Иногда лучший способ заставить мужчину сходить по вам с ума – вдохновить его на жизнь без вас. Дайте ему свободу и возможность быть самим собой. А если вы слепо поддадитесь на его одержимое желание постоянно быть вместе, то рано или поздно просто задушите друг друга своей близостью.

10. Флиртуйте, но при этом имейте достойный вид.

Вам хочется пофлиртовать, но при этом сохранить уверенность в том, что вы делаете все первоклассно и выглядите ухоженно. Покажите ему, что он вам интересует, но не заставляйте его думать, что нуждаетесь во внимании.

11. Будьте рядом при первой необходимости.

Докажите ему свою надежность, и он будет обращать на вас внимание еще чаще.

12. Доброта как залог успеха.

Так или иначе, но ничто в человеке не привлекает больше, чем его доброта. Станьте добрыми и это лишь усилит его влечение и желание быть вместе с вами. Поэтому старайтесь всегда быть милыми с ним.

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