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Интимный вопрос: как правильно говорить с ребенком о сексе

Родителям стоит избегать вранья и выдуманных историй

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Научитесь правильно разговаривать с детьми
Научитесь правильно разговаривать с детьми
Фото: Pexels

Вопрос секса – довольно щепетильный, но, безусловно, важный. О том, как правильно говорить с ребенком о сексе, не придумывая никаких сказок и без вранья, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Как звезды разговаривают с детьми о сексе – смотрите видео:

В Instagram она дала несколько советов родителям и пояснила, почему в этом вопросе важно избегать неправды.

По словам эксперта, вранье может только усугубить ситуацию: "Во-первых, разрушит доверительные и близкие отношения с мамой и папой (ребенок все равно узнает правду, и поймет, что его обманули). Во-вторых, пойдет искать ответ в другое место – к одногодкам, к старшим друзьям во двор, в интернет. И, вероятнее всего, услышит жуткий ответ. А на закуску ему покажут порно", – пояснила Ярмоленко.
Педагог уверена, что если ребенок задает вопрос о сексе маме или папе – это круто. На него родители могут ответить деликатно, грамотно, спокойно.

"Если вопрос застал вас врасплох, скажите честно, что прямо сейчас не готовы ответить, но купите книгу и через пару-тройку дней вернетесь к этой теме. Только обязательно выполните обещание", – отмечает Юлия.
При этом секс-педагог дает советы, как ответить 5-летнему ребенку, что такое секс.

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1. Один из вариантов ответа предлагает Виржини Дюмон в книге "Откуда я взялся".

"Заниматься любовью/сексом – это значит обнимать и ласкать друг друга. В эти минуты мужчина и женщина становятся очень близки, их тела тесно прижаты друг к другу. Пенис увеличивается в размерах и проникает внутрь женщины, в ее половые органы".

2. Или еще вариант ответа на популярный вопрос – как клеточка папы попала в живот к маме: "Папы должны быть достаточно близки к мамам, чтобы сперма могла выйти из их тел и попасть в маму. Сперма выходит из пениса папы и попадает во влагалище – особое место в теле мамы. Оно создано для того, чтобы держать сперму в безопасности и помочь ей добраться до яйцеклетки".⠀

Совет: в данном вопросе задача родителей – не быть экспертом, а показать, что вы готовы говорить на любые темы. Так и формируются близкие и доверительные отношения.

Тем временем мы выяснили, почему девочкам важно иметь хорошие отношения с мамой: две веские причины.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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