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Интимофобия: почему мужчины и женщины боятся секса

Если вы состоите в отношениях с интимофобом, то лучше обратитесь за помощью к психологу

Анна Ковпак
Сегодня, 11:55

Страх темноты, высоты, змей, закрытого пространства, новых знакомств. Сюда же можно отнести и интимофобию, которая является не редкой птицей. Что это такое, как проявляется и что с этим делать, разбирались в статье.

Что такое интимофобия

Это не просто боязнь секса, а страх человеческой близости, как физической, так и духовной.

Как правильно вести себя с интимофобом
Как правильно вести себя с интимофобом
Фото: Pexels

Психологи и сексологи рассматривают интимофобию еще и как панический страх человека перед эмоциональными и доверительными отношениями. Человек с такой фобией легко заводит недлительные отношения. Но, как только партнер намекает на то, что хочет более серьезных, глубоких, доверительных и длительных отношений, интимофоб тут же исчезает.

Кто страдает интимофобией

Такая фобия встречается, как среди женщин, так и среди мужчин. Некоторые психологи утверждают, что интимофобия встречается у 30% взрослых горожан.

Как проявляется интимофобия

Боязнь секса и нежелание заводить серьезные отношения могут появится, если к примеру, партнер вызывает неприятные ассоциации или, наоборот, слишком хорош для человека (по его мнению, конечно).

С точки зрения психологии, мужчина также может избегать секса с любой женщиной, если он воспитывался матерью, которая всегда контролировала его, все о нем знала и требовала отчетности. В таком случае мужчины в сексе видят поглощение своей сущности, что естественно отталкивает его от партнерши.

Как влияет сдерживание в сексе на организм – смотрите видео:

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Женщины же, которые боятся секса, скорее всего, пережили сексуальное насилие, домогательства со стороны мужчины или воспринимают секс как что-то запретное и неприличное. Такое отношение женщин к интимным отношениям зачастую идет из семьи и напрямую зависит от воспитания.

Что делать, если ваш партнер интимофоб

Решить за человека его проблемы у вас не получится, но если вы все же решились на отношения с человеком, у которого интимофобия, тогда вот вам несколько советов:

  • не стоит давить на партнера и постоянно намекать, что вы хотите свадьбу, детей и семейную жизнь до золотой свадьбы. Вы ведь знаете отношение интимофоба к этим вопросам.
  • не требуйте от партнера постоянного проявления чувств и не напирайте на него со своими.
  • не требуйте от интимофоба проводить с вами время в режиме нон-стоп – это даже без каких-либо фобий не нравится никому. Дайте партнеру отдохнуть от вас и заняться своими делами.
  • обратитесь к психологу, ведь жизнь с интимофобом будет вам слишком обременительная, если у вас разные цели в жизни.

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Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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отношения секс психология
Источник: Сегодня
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